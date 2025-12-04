Almora: अराजक तत्वों ने जंगल में लगाई आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू

संस, जागरण, रानीखेत : पहाड़ में इस बार जंगल सर्दियों की शुरुआत में ही धधकने लगे हैं। रानीखेत रेंज के उपराड़ी, पाखुड़ा आदि के बाद अब अराजक तत्वों ने खनिया गांव से लगा जंगल जला डाला।

चीड़ बहुल वन क्षेत्र होने के कारण आग बेकाबू हो गई। दमकल विभाग की मदद ली गई। घंटे भर की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया जा सका। इससे वन संपदा को खासा नुकसान हुआ है।

पर्वतीय जिलों में इस बार सर्दियों की शुरुआत में ही जंगल जलने लगे हैं। हालिया उपराड़ी, पाखुड़ा, द्वारसौं व गनियाद्योली के जंगल भी दावानल की भेंट चढ़ गए। आग लगने से अकूत वन संपदा खाक हो गई।

गुरुवार को नगर से सटे खनियां गांव में जीजीआइसी से सटे जंगल को अराजक तत्वों ने जला डाला। इससे वन संपदा नष्ट होने के साथ ही वन्य जीव भी प्रभावित हुए। अचानक आग की तेज लपटें उठने से स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दस्ते को सूचना दी।