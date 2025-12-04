Language
    Almora: अराजक तत्वों ने जंगल में लगाई आग, दमकल कर्मियों ने मशक्कत कर पाया काबू

    By Deep Bora Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:42 PM (IST)

    पहाड़ों में सर्दियों की शुरुआत में ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। रानीखेत के खनिया गांव में अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी, जिससे वन ...और पढ़ें

    नगर से सटे खनियां गांव में जीजीआइसी से सटे जंगल में लगी आग को बूझाते दमकल कर्मी।

    संस, जागरण, रानीखेत : पहाड़ में इस बार जंगल सर्दियों की शुरुआत में ही धधकने लगे हैं। रानीखेत रेंज के उपराड़ी, पाखुड़ा आदि के बाद अब अराजक तत्वों ने खनिया गांव से लगा जंगल जला डाला।

    चीड़ बहुल वन क्षेत्र होने के कारण आग बेकाबू हो गई। दमकल विभाग की मदद ली गई। घंटे भर की मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया जा सका। इससे वन संपदा को खासा नुकसान हुआ है।

    पर्वतीय जिलों में इस बार सर्दियों की शुरुआत में ही जंगल जलने लगे हैं। हालिया उपराड़ी, पाखुड़ा, द्वारसौं व गनियाद्योली के जंगल भी दावानल की भेंट चढ़ गए। आग लगने से अकूत वन संपदा खाक हो गई।

    गुरुवार को नगर से सटे खनियां गांव में जीजीआइसी से सटे जंगल को अराजक तत्वों ने जला डाला। इससे वन संपदा नष्ट होने के साथ ही वन्य जीव भी प्रभावित हुए। अचानक आग की तेज लपटें उठने से स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दस्ते को सूचना दी।

    अग्निशमन दस्ते ने घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान दस्ते के नरेश जोशी, हरीश भट्ट, राजकुमार, दीपक सिंह व भास्कर सिंह आदि मौजूद रहे।

    इधर वन क्षेत्राधिकारी तापश मिश्रा ने कहा कि जंगलों में आग की घटनाओं को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अराजक तत्वों को पकड़ने में विभाग के सहयोग का आह्वान किया है।

