Bear Attack: चौखुटिया में भालू का हमला, दो महिलाएं घायल; एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चौखुटिया विकासखंड के चौकोड़ी जंगल में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घास लेने गई दो महिलाओं पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि दूसरी को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) चौखुटिया पहुंचाया।

घायल महिलाओं की पहचान गीता देवी और चंपा देवी के रूप में हुई है। भालू के हमले में गीता देवी के चेहरे, सिर और गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान आए हैं। उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने करीब 10–12 टांके लगाए। वहीं चंपा देवी के सिर और चेहरे पर पंजों के गंभीर निशान हैं, जिन पर 4–5 टांके लगाए गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अनिल कुमार, तहसीलदार तितिक्षा जोशी, राजस्व निरीक्षक द्वाराहाट गोपाल दत्त जोशी एवं वन विभाग के एसडीओ काकुल पुंडीर सीएससी चौखुटिया तथा घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए।