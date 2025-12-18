Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bear Attack: चौखुटिया में भालू का हमला, दो महिलाएं घायल; एक की हालत गंभीर

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    अल्मोड़ा के चौखुटिया में चौकोड़ी जंगल में घास लेने गई दो महिलाओं पर भालू ने हमला किया, जिससे वे घायल हो गईं। गीता देवी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि चंप ...और पढ़ें

    Hero Image

    जंगल में घास लेने गई महिलाओं पर हुआ हमला, प्रशासन ने दी त्वरित राहत. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चौखुटिया विकासखंड के चौकोड़ी जंगल में बुधवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घास लेने गई दो महिलाओं पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि दूसरी को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएससी) चौखुटिया पहुंचाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल महिलाओं की पहचान गीता देवी और चंपा देवी के रूप में हुई है। भालू के हमले में गीता देवी के चेहरे, सिर और गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान आए हैं। उनकी हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने करीब 10–12 टांके लगाए। वहीं चंपा देवी के सिर और चेहरे पर पंजों के गंभीर निशान हैं, जिन पर 4–5 टांके लगाए गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

    घटना की सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी (एसडीएम) अनिल कुमार, तहसीलदार तितिक्षा जोशी, राजस्व निरीक्षक द्वाराहाट गोपाल दत्त जोशी एवं वन विभाग के एसडीओ काकुल पुंडीर सीएससी चौखुटिया तथा घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने घायलों का हालचाल जाना और आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए।

    वन विभाग की ओर से पीड़ितों को त्वरित अंतरिम राहत प्रदान की गई। गंभीर रूप से घायल गीता देवी को 30 हजार तथा कम गंभीर घायल चंपा देवी को 20 हजार की आर्थिक सहायता मौके पर ही प्रदान की गई। प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से जंगल क्षेत्र में सतर्कता बरतने की अपील की है, साथ ही वन विभाग द्वारा प्रभावित इलाके में निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में भालू और गुलदार का आतंक, बदली स्‍कूलों की टाइमिंग

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इस जिले में भालू-गुलदार के आतंक के चलते बदलनी पड़ी स्कूलों की टाइमिंग, DM ने दिए निर्देश