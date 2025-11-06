अपहरण की कहानी गढ़ युवक साध गया चुप्पी, सामने आया सच तो सर्चिंग टीम ने पकड़ लिया माथा

संस, जागरण, द्वाराहाट । तहसील के दूरस्थ गांव भासी (भिकियासैंण ब्लाक) के युवक नीरज के अपहरण की कहानी झूठी निकली। मंगलवार की शाम घर के नजदीक से गायब वह युवक बुधवार की देर रात स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

लापता युवक के स्वजन की जंगली जानवर के हमले की आशंका के चलते ग्रामीणों के साथ ही राजस्व और वन कर्मी मंगलवार को रात भर जंगलों की खाक छानते रहे। मामले की नजाकत को समझते हुए बुधवार की पूर्वाह्न एसडीएम सुनील कुमार भी तलाशी अभियान में शामिल हुए। लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया। उसका मोबाइल भी लगातार स्विच आफ जा रहा था।

बीते बुधवार की दिन में लापता सूरज ने अचानक फोन कर खुद को अपहृत कर लिए जाने की सूचना स्वजन को दी। कुछ देर के लिए प्रशासन तथा स्वजन के हाथ पांव फिर फूल गए। नीरज का फोन रेंज में आने पर सर्विलांस की पकड़ में आ गया। उसकी लोकेशन भासी के निकटवर्ती इलाके की मिली। देर रात वह समीप के जंगल में मिल गया।