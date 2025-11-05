ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन: कूच यात्रियों को हिरासत में लेने पर अल्मोड़ा में विरोध प्रर्दशन, जमकर की नारेबाजी
चौखुटिया में ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन 34वें दिन भी जारी रहा। देहरादून कूच कर रहे पदयात्रियों को हिरासत में लेने पर आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आंदोलन तेज करने का एलान किया। भूख हड़ताल में बैठे पवन मेहरा 11 दिनों से अनशन पर हैं। आंदोलनकारियों ने आंदोलन को मुकाम तक ले जाने का संकल्प दोहराया।
संस, जागरण चौखुटिया। आपरेशन स्वास्थ्य आंदोलन के अंतर्गत देहरादून कूच पदयात्रियों को सोमवार की शाम देहरादून में जबरन हिरासत में लेने पर यहां आंदोलनकारियों व युवाओं में गुस्सा भड़क उठा।उन्होंने मंगलवार को आंदोलन स्थल पर जमकर नारेबाजीकी और कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, लेकिन वे किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे व मांगें मनवाकर ही दम लेंगे। आंदोलन व भूख हड़ताल 34 वें दिन भी जारी है। लगातार महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से आंदोलन को और बल मिला है।
सोमवार शाम पदयात्रियों को देहरादून में हिरासत में लिए जाने के विरोध में युवा व महिलाएं मंगलवार सुबह यहां आंदोलन स्थल आरती घाट पर एकत्र हुए तथा उन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद की। इस दौरान वाद्ययंत्र कलाकार बची राम ने रणभूमि का प्रतीक रणसिंग बजाकर आंदोलनकारियों में जोश भर दिया। 34 वें दिन क्रमिक अनशन की श्रंखला को जारी रखते हुए नारायण सिंह मेहरा क्रमिक अनशन तथा कुंवर सिंह भेलवाल, कृपाल सिंह बिष्ट, गोबिंदी गोस्वामी, तुलसी देवी, हीरा देवी व बाला देवी क्रमिक धरने में बैठै।
जिन्हें नारेबाजी के बीच फूल माला पहनाकर बैठाया गया। जबकि भूख हड़ताल में बैठे पवन मेहरा के अनशन को 11 दिन हो गए हैं, बीते दो अक्टूबर से अनशन में बैठने वालों में उन्होंने सबसे अधिक दिन भूख हड़ताल में रहने का रिकार्ड बना लिया है। स्वास्थ्य में गिरावट के बाद भी उनके हौंसले बुलंद हैं। दूसरे अनशनकारी साथी युवा दिव्यांग संदीप किरौला का छठवां दिन है। आंदोलन कारियों ने आंदोलन को मुकाम तक ले जाने का संकल्प दोहराया। कहा कि जल्द ही आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। इसमें महिलाओं से भागीदारी काआह्वान किया गया। आंदोलन स्थल पर महिलाओं ने देहरादून में पुलिस की कार्रवाई की निंदाकी।
इन्होंने की कार्यक्रम में भागीदारी
उपपा के अध्यक्ष पीसी तिवारी, पूर्व शिक्षक रामबहादुर, रूप सिंह नेगी, देवकी नंदन उपाध्याय, पप्पू बिष्ट, हीरा नेगी, विपिन शर्मा, जीवन नेगी, कुंदन राम, नारायण सिंह, नंदन मेहरा, ललित जोशी, पूरन रावत, पंकज नेगी, मोहन मेहरा, गजेंद्र सिंह ढोड़ी, जगत नेगी, अशोक कुमार, उमेश रावत, श्याम मेहरा, पार्वती देवी, कलावती, कला कांडपाल, भवानी देवी, खष्टी, नंदी देवी, सोनियां, बचुली देवी, सुमन, रेबा देवी, अंबी देवी, बालम नेगी, खुशाल अटवाल, प्रेम सिंह कन्याल व विक्रम बिष्ट आदि।
