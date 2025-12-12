अल्मोड़ा: बसगांव में आपसी संघर्ष में नर गुलदार की मौत, ग्रामीणों में दहशत
अल्मोड़ा के लमगड़ा तहसील के बसगांव में ग्रामीणों को एक मृत गुलदार मिला। वन विभाग की टीम ने शव का निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार, नर गुलदार की उम्र करी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। लमगड़ा तहसील के बसगांव में ग्रामीणों को एक मृत गुलदार दिखाई दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जोगेश्वर के रेंजर आशुतोष जोशी तथा जैती क्षेत्र के रेंजर श्याम भट्ट के नेतृत्व में टीम ने शव का निरीक्षण किया। विभाग के अनुसार मृत नर गुलदार की उम्र करीब चार वर्ष और लंबाई लगभग 188 सेंटीमीटर पाई गई। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष के कारण मौत हुई होगी।
अधिकारियों ने बताया कि गुलदार के गले व जबड़े पर गंभीर घाव मिले हैं। प्रथम दृष्टया आशंका जताई गई है कि दो गुलदारों के आपसी संघर्ष में उसकी मृत्यु हुई है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। टीम ने पंचनामा भरकर शव को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लिया।
इधर, बसगांव के पूर्व सरपंच हरीश गहतोड़ी ने बताया कि एक अन्य गुलदार इन दिनों और अधिक आक्रामक व्यवहार कर रहा है। मृत गुलदार मिलने के बाद वह दिनदहाड़े आबादी वाले क्षेत्र में भी देखा गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई कर इस गुलदार को पकड़ने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।
