    देहरादून में गुलदार का आतंक, पानी के लिए 2 किमी पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण

    By Deepak Semwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:29 AM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, यमकेश्वर। ब्लाक के थनूर गांव में आठवें दिन भी नलों से पानी की बूंद नहीं टपकी। पहाड़ों में भालू-गुलदार के हमलों की आशंका के बीच ग्रामीण दो-दो किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोतों से खौफ के साए में पानी लाने को मजबूर हैं। जल संस्थान कोटद्वार ने समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए राजस्व उप निरीक्षक गांव पहुंचे।

    कस्याली पंपिंग योजना के ठेकेदारों की ओर से थनूर गांव में परंदा पंपिंग पेयजल योजना का पानी बाधित किया गया है। आठवें दिन राजस्व उप निरीक्षक गांव में जांच करने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने राजस्व उप निरीक्षक से ठेकेदारों की मनमानी की शिकायत की और बताया कि जल जीवन मिशन के ठेकेदार थनूर गांव में परंदा पंपिंग योजना के पुराने पाइपों पर नए कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जिसके चलते गांव में आठवें दिन भी पानी नहीं पहुंचा। जिससे ग्रामीणों को मजबूरन प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोना पड़ रहा है।

    ग्रामीण आलोक बिष्ट, युगल किशोर, मनोज बिष्ट ने बताया कि गांव में पानी न होने की वजह से शौचालय के लिए भी ग्रामीणों को जंगलों में जाना पड़ रहा है। पानी के लिए वह दो-दो किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोत पर जा रहे हैं। जिससे लगातार गुलदार का खतरा भी बना हुआ है। अक्सर क्षेत्र में गुलदार नजर आता है।

    जल संस्थान कोटद्वार का कोई भी अधिकारी आठ दिन बीत जाने के बावजूद भी गांव वालों की समस्या सुनने नहीं पहुंचा। जिससे ग्रामीणों में जल संस्थान कोटद्वार के खिलाफ रोष है। ग्रामीणों की मांग है कि कस्याली पंपिंग योजना की नई पाइपलाइन लाइन बिछाई जाए जिससे गांव के लगभग 25 कनेक्शनों को पानी मिल पाएगा।

    जांच के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि आठ दिन से गांव में पानी नहीं आ रहा है और परंदा पंपिंग योजना के पुराने पाइपों पर कस्याली पंपिंग योजना के हर घर नल कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। जिसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा।

    -नरेंद्र सिंह्र, राजस्व उप निरीक्षक, भृगुखाल चौकी