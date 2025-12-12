देहरादून में गुलदार का आतंक, पानी के लिए 2 किमी पैदल चलने को मजबूर ग्रामीण

संवाद सूत्र, जागरण, यमकेश्वर। ब्लाक के थनूर गांव में आठवें दिन भी नलों से पानी की बूंद नहीं टपकी। पहाड़ों में भालू-गुलदार के हमलों की आशंका के बीच ग्रामीण दो-दो किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्रोतों से खौफ के साए में पानी लाने को मजबूर हैं। जल संस्थान कोटद्वार ने समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए राजस्व उप निरीक्षक गांव पहुंचे।



कस्याली पंपिंग योजना के ठेकेदारों की ओर से थनूर गांव में परंदा पंपिंग पेयजल योजना का पानी बाधित किया गया है। आठवें दिन राजस्व उप निरीक्षक गांव में जांच करने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने राजस्व उप निरीक्षक से ठेकेदारों की मनमानी की शिकायत की और बताया कि जल जीवन मिशन के ठेकेदार थनूर गांव में परंदा पंपिंग योजना के पुराने पाइपों पर नए कनेक्शन जोड़ रहे हैं। जिसके चलते गांव में आठवें दिन भी पानी नहीं पहुंचा। जिससे ग्रामीणों को मजबूरन प्राकृतिक स्रोतों से पानी ढोना पड़ रहा है।