अल्मोड़ा के धारानौला में कालिका मंदिर के पास तेंदुआ पिंजरे में फंसा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

जासं, अल्मोड़ा। धारानौला क्षेत्र के कालिका मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे में बुधवार रात एक तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुलदार को सुरक्षित पकड़कर रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया। पकड़ा गया गुलदार नर है, जिसकी उम्र करीब पांच वर्ष बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही बढ़ गई थी। रिहायशी इलाकों और मंदिर के आसपास तेंदुए के दिखने से लोगों में भारी दहशत का माहौल था। खासकर रामलीला और नवरात्र महोत्सव के दौरान लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। ग्रामीणों और नगरवासियों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसी क्रम में लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया।

गौरतलब है कि तीन दिन पहले भी वन विभाग की टीम ने इसी क्षेत्र से एक मादा गुलदार को पकड़ा था। लगातार दो तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में अभी और तेंदुओं के देखे जाने की सूचनाएं मिल रही हैं।