    अल्मोड़ा के धारानौला में कालिका मंदिर के पास तेंदुआ पिंजरे में फंसा, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:07 PM (IST)

    अल्मोड़ा के धारानौला क्षेत्र में कालिका मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ फंसा। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा। पांच वर्षीय नर तेंदुए के रिहायशी इलाकों में दिखने से दहशत थी। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। तीन दिन पहले भी एक मादा तेंदुआ पकड़ा गया था। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

    पिंजरे में बुधवार रात एक तेंदुआ फंस गया। File

    जासं, अल्मोड़ा। धारानौला क्षेत्र के कालिका मंदिर के पास लगाए गए पिंजरे में बुधवार रात एक तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुलदार को सुरक्षित पकड़कर रेस्क्यू सेंटर पहुंचा दिया। पकड़ा गया गुलदार नर है, जिसकी उम्र करीब पांच वर्ष बताई जा रही है।

    स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही बढ़ गई थी। रिहायशी इलाकों और मंदिर के आसपास तेंदुए के दिखने से लोगों में भारी दहशत का माहौल था। खासकर रामलीला और नवरात्र महोत्सव के दौरान लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। ग्रामीणों और नगरवासियों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की थी। इसी क्रम में लगाए गए पिंजरे में गुलदार फंस गया।

    गौरतलब है कि तीन दिन पहले भी वन विभाग की टीम ने इसी क्षेत्र से एक मादा गुलदार को पकड़ा था। लगातार दो तेंदुओं के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में अभी और तेंदुओं के देखे जाने की सूचनाएं मिल रही हैं।

    वन विभाग के उप वन संरक्षक दीपक सिंह ने बताया कि पकड़े गए गुलदार को मेडिकल जांच के बाद सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घबराने के बजाय सतर्क रहें और अकेले सुनसान इलाकों में न जाएं। विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं ताकि त्योहारों के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।