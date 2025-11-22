वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड की इस रेंज में शुरु हुई जंगल सफारी, उमड़ी पर्यटकों की भीड़

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। मोहान के जंगलों में लंबे इंतजार के बाद शनिवार से जंगल सफारी सीजन की शुरुआत हो गई है। वन विभाग ने विधिवत पूजा-अर्चना कर सफारी मार्ग खोल दिया गया। शुरुआत के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटकों ने जंगल की सैर का रोमांच उठाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में रौनक लौट आई है। बीते वर्ष वन विभाग को जंगल सफारी से 80 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जंगल सफारी के पहले दिन सुबह के समय तीन गाड़ियां पहुंची। 12 सफारी की बुकिंग हो चुकी है, जो शाम तक पहुंचेंगे। वन विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। फिलहाल व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है और पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य तथा वन्यजीवों की झलक पाने को उत्साहित दिखे। पर्यटकों की सुविधा के लिए वन विभाग जल्द कैंटीन खोलने की योजना पर भी काम कर रहा है, ताकि जंगल सफारी के दौरान भोजन एवं नाश्ते की दिक्कत न हो। सफारी संचालन के लिए वन विभाग प्रति जिप्सी 1800 रुपये शुल्क लेता है, जबकि शेष राशि जिप्सी चालक पर्यटकों से लेते हैं। इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है।