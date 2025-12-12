उत्तराखंड में गुलदार मानव संघर्ष थामने को ‘लिव विद लैपर्ड’ प्लान पर अमल शुरू, ड्रोन सर्विलांस से निगरानी

दीप सिंह बोरा, रानीखेत। उत्तराखंड में चरम पर पहुंच चुके गुलदार मानव संघर्ष को थामने के लिए कुमाऊं में ‘लिविंग विद लैपर्ड’ प्लान पर कदम बढ़ा लिए गए हैं। खासतौर पर अल्मोड़ा वन प्रभाग के दोनों सब डिवीजन में बाकायदा क्विक रिस्पोंस टीम (क्यूआरटी) गठित कर ली गई है। जो संभावित संघर्ष वाले स्थलों पर पैनी निगाह रखेगी। त्वरित कदम भी उठाएगी। रैपिड टीम में फिलवक्त तेज तर्रार सात सदस्य हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनकी संख्या बढ़ाने की योजना है। मानव वन्यजीव टकराव को कम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाने में जुटा वन विभाग कठिन भौगोलिक हालात वाले ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्विलांस की भी मदद लेने लगा है। अल्मोड़ा व रानीखेत उपप्रभाग में वन कर्मियों को प्रशिक्षण देकर निगरानी शुरू कर दी गई है। वहीं रात्रि गश्त के बहाने ग्रामीणों को जागरूक कर गुलदार के साथ जीने का अभ्यास भी कराया जा रहा है।

दरअसल, हिंसक गुलदार से प्रभावित जुनर गांव (महाराष्ट्र) में संघर्ष बेकाबू होने पर ‘लिव विद लैपर्ड’ प्लान अपनाया गया था। वहां बेहतर परिणाम सामने आने पर इसे उत्तराखंड में भी अपनाने की योजना बनाई गई। 2016 में गुलदार के आतंक से बेजार टिहरी, पौखाल व अगरोड़ा (गढ़वाल) में तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकि राजीव भरतरी के दिशा निर्देशन में रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर ग्रामीणों के बीच जनजागरूकता अभियान चलाए गए।

अब लंबे इंतजार के बाद ही सही कुमाऊं में ‘लिव विद लैपर्ड’ प्लान को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। अल्मोड़ा व रानीखेत उपप्रभाग में क्यूआरटी सदस्य ग्रामीणों को गुलदार के साथ जीने, सावधानी बरतने और वनक्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने की तकनीक बता रहे हैं।