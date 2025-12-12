UOU की मदद से केआरसी में खुलेगा डिस्टेंस लर्निंग सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंट व यूओयू में करार

जागरण संंवाददाता, रानीखेत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ है। इसके तहत केआरसी मुख्यालय में भारतीय सेना के जवानों व आश्रितों को उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास की शिक्षा प्रदान की जाएगी। करार पर कमांडेंट बिग्रेडियर (विशिष्ट सेवा पदक) संजय यादव व विवि के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने हस्ताक्षर किए। ब्रिगेडियर ने इसे सैन्य जवानों खासतौर पर अग्निवीरों व सैन्य परिवारों के लिए बेहद लाभप्रद बताया। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुजरमीत सिंह ने एमओयू को महत्वपूर्ण बताते हुए खुशी जताई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केआरसी मुख्यालय में शुक्रवार को डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए यूओयू तथा केआरसी के बीच सैनिकों के लिए डिस्टेंस लर्निंग सेंटर स्थापित करने के संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कमांडेंट बिग्रेडियर संजय यादव ने कहा कि शिक्षण संस्थान खुलने का लाभ अग्निवीर के साथ अन्य सैनिकों को भी मिलेगा। विश्वविद्यालय से राज्य प्रबंधन, होटल, रेस्टोरेंट व पर्यटन के साथ डिजिटल के क्षेत्र में जानकारी हासिल करने, मूल्यांकन व प्रभावी संवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संचालन को प्राथमिकता दी गई।