    UOU की मदद से केआरसी में खुलेगा डिस्टेंस लर्निंग सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंट व यूओयू में करार

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:25 PM (IST)

    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) की सहायता से अल्मोड़ा के कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर (केआरसी) में एक दूरस्थ शिक्षा केंद्र खोला जाएगा। इस संबंध में कु

    सैनिकों व आश्रितों को उच्च शिक्षा व कौशल विकास का ज्ञान दिलाना है उद्देश्य। जागरण

    जागरण संंवाददाता, रानीखेत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (यूओयू) और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर (केआरसी) के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ है। इसके तहत केआरसी मुख्यालय में भारतीय सेना के जवानों व आश्रितों को उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास की शिक्षा प्रदान की जाएगी। करार पर कमांडेंट बिग्रेडियर (विशिष्ट सेवा पदक) संजय यादव व विवि के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने हस्ताक्षर किए। ब्रिगेडियर ने इसे सैन्य जवानों खासतौर पर अग्निवीरों व सैन्य परिवारों के लिए बेहद लाभप्रद बताया। इधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुजरमीत सिंह ने एमओयू को महत्वपूर्ण बताते हुए खुशी जताई है।

    केआरसी मुख्यालय में शुक्रवार को डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए यूओयू तथा केआरसी के बीच सैनिकों के लिए डिस्टेंस लर्निंग सेंटर स्थापित करने के संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कमांडेंट बिग्रेडियर संजय यादव ने कहा कि शिक्षण संस्थान खुलने का लाभ अग्निवीर के साथ अन्य सैनिकों को भी मिलेगा। विश्वविद्यालय से राज्य प्रबंधन, होटल, रेस्टोरेंट व पर्यटन के साथ डिजिटल के क्षेत्र में जानकारी हासिल करने, मूल्यांकन व प्रभावी संवाद जैसे महत्वपूर्ण विषयों के संचालन को प्राथमिकता दी गई।

    कहा कि इन आधुनिक कौशलों से अग्निवीरों को सेवाकाल व सेवा उपरांत बेहतर करियर अवसर प्राप्त हाेंगे। इन विषयों पर ज्ञान अर्जित कर जवान सेवाकाल व सेवानिवृत्त्ति के बाद भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। विवि के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने आश्वस्त किया कि यूओयू इन पाठ्यक्रमों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही विकसित करेगा। साथ ही सेना के जवानों के शैक्षणिक प्रगति में सतत योगदान देता रहेगा। यह करार सैनिकों व अग्निवीरों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व कौशल विकास का नया द्वार खोलेगा। इस दौरान विवि के निदेशक प्रो. गिरिजा पांडे, रजिस्ट्रार खेमराज भट्ट व डा. जेएस रावत, रुचि आर्या आदि ने सभी संभावनाओं पर सहमति व्यक्त करते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

    ‘एमओयू से बेहद प्रसन्नता हुई है। विश्वविद्यालय व केआरसी दोनों को बधाई। यह राज्य में सेना में सैनिकों की शिक्षा और कौशल उन्नयन के लिए एक प्रेरणादायक पहल है। - लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, राज्यपाल उत्तराखंड’

