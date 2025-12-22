दो दिवसीय दौरे पर आज अल्मोड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी, सांसद खेल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ
संवाद सूत्र, जागरण अल्मोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अल्मोड़ा पहुंचेंगे। वह दो दिनों तक जिले में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। सबसे पहले सीएम मुख्यालय स्थित में स्थानीय स्टेडियम हेमवती नंदन बहुगुणा खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।
जिसके बाद वह ताड़ीखेत ब्लॉक पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। रात्रि विश्राम रानीखेत में करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
सोमवार 22 दिसंबर को सीएम के दौरे को लेकर रविवार को डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पींचा कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने सीएम के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया।
अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। जिससे की कोई भी खामी ना रहे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल समेत कई अन्य भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी स्टेडियम पहुंचे।
22 दिसंबर को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम
- सुबह 10:24 बजे- आर्मी हेलीपैड
- सुबह 10:45: एचएनबी स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ
- मध्याह्न 12:25: नवोदय विद्यालय मैदान ताड़ीखेत के हेलीपैड
- मध्याह्न 12:45 बजे: ताड़ीखेत में जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम
- अपराह्न 3:10: शिशु विद्या मंदिर रानीखेत ताड़ीखेत में स्कूली बच्चों से संवाद
- अपराह्न 4:00: विभिन्न संगठनों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट
- रात्रि विश्राम रानीखेत
23 दिसंबर का कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे: रानीखेत में सैन्य अधिकारियों और जवानों से संवाद
- पूर्वाह्न 11:50: शैतान सिंह ग्राउंड हेलीपैड
/Bअल्मोड़ा:/B सांसद खेल महोत्सव, युवा शक्ति का उत्सव के तहत सोमवार को एचएनबी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। एचएनबी के अलाव जूलाजी और जीजीआइसी में खेल गतिविधियां होगी। जिला क्रीड़ा अधिकारी महेशी आर्या ने बताया कि खेल गतिविधियों को संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया कि अलग अलग आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
खो-खो, कबड्डी, योगासन, एथलेटिक्स, वालीबाल, बैडमिंटन, बाक्सिंग, फुटबाल।
---- संतोष बिष्ट।
------
