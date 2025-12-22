दो दिवसीय दौरे पर आज अल्मोड़ा पहुंचेंगे सीएम धामी, सांसद खेल महोत्सव का करेंगे शुभारंभ

संवाद सूत्र, जागरण अल्मोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को अल्मोड़ा पहुंचेंगे। वह दो दिनों तक जिले में रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। सबसे पहले सीएम मुख्यालय स्थित में स्थानीय स्टेडियम हेमवती नंदन बहुगुणा खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।

जिसके बाद वह ताड़ीखेत ब्लॉक पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। रात्रि विश्राम रानीखेत में करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सोमवार 22 दिसंबर को सीएम के दौरे को लेकर रविवार को डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पींचा कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने सीएम के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाए। जिससे की कोई भी खामी ना रहे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल समेत कई अन्य भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भी स्टेडियम पहुंचे।