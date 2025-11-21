Chaukhutia Health Protest: चौखुटिया में महारैली, सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा
अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य जनआंदोलन ने महारैली के साथ जोर पकड़ा। आरती घाट से शुरू हुई रैली में ग्रामीणों और युवाओं ने भाग लिया। आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन उग्र होगा। 51वें दिन भी अनशन जारी है, और जनता न्याय मिलने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए।
जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। चौखुटिया क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य जनआंदोलन ने शुक्रवार को एक बार फिर जोर पकड़ा, जब महा जिला क्रम रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ प्रातः आरती घाट से हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। विभिन्न संगठनों, ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं ने आंदोलन के समर्थन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
भीड़ में उत्साह और नारों की गूंज साफ सुनाई दी, जो स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बढ़ते आक्रोश को दर्शाती है। आंदोलनकारी ने सरकार को चेताते हुए कहा अगर अपेक्षा जारी रही तो गंभीर परिणाम भुगतने में होंगे।
आंदोलनकारियों का क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल लगातार जारी है। आज आंदोलन का 51वां दिन होने के बावजूद आंदोलनकारियों का हौसला कम नहीं हुआ है। अनशन पर बैठे प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकारी स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं जैसी प्रमुख मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं।
रैली के दौरान लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को दोहराया और प्रशासन को चेताया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भुवन कठायत ने मंच से सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता अब न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटने वाली।
स्थानीय पुलिस व प्रशासन ने रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सड़क मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति बनी रही और रैली निर्धारित मार्ग से होते हुए कस्बे के विभिन्न हिस्सों से गुजरी।
आंदोलनकारी अब आगामी चरण की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। रैली में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया कि चौखुटिया की जनता अपनी मांगों को लेकर पहले से अधिक संगठित और दृढ़ है।
