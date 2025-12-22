Almora : फर्जी दस्तावेज बना संपत्ति हड़पने का आरोप, ननद पर प्राथमिकी दर्ज

संस, जागरण. अल्मोड़ा: फर्जी दस्तावेज बना संपत्ति हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर अब कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने आरोपित ननद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उमा जोशी उर्फ जैनब खान नजीब भवन, मल्ला जोशी खोला ने पुलिस में तहरीर सौंपी है। कहना है कि उनका विवाह वर्ष 2022 में दानिश खान के साथ हुआ था। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका पति नशे का आदि था, जिस कारण विवाह के बाद से ही पारिवारिक तनाव बना रहता था।

