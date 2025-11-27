Almora News: सल्ट में विस्फोटक मिलने का मामला, एक और आरोपित गिरफ्तार
अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्कूल के पास विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद सल्ट के एक स्कूल के पास जिलेटिन ट्यूब मिलने से हड़कंप मच गया था। एसएसपी देवेंद्र पींचा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की और अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने सड़क निर्माण में विस्फोटक का इस्तेमाल किया था।
संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। सल्ट क्षेत्र में स्कूल के समीप विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक आरोपित को पुलिस पूर्व में ही पकड़ चुकी है।
दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों में 21 नवंबर को जिलेटिन ट्यूब विस्फोटक सामग्री दिखने से हड़कंप मच गया था। विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कमान अपने हाथों में ली। तीन दिनों तक सल्ट में ही एसएसपी ने डेरा जमाए रखा। घटना के बाद पांच दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने मामले में एक आरोपित प्रशांत कुमार बिष्ट निवासी गरसारी थाना पाटी जनपद चंपावत को गिरफ्तार किया। इधर, अब मामले में वांछित आरोपित ललित सिंह पाटनी को पुलिस ने भिकियासैंण से गिरफ्तार कर लिया है।
एसएसपी देवेंद्र पींचा ने बताया कि वर्ष 2016-17 में 03 किमी लंबी सड़क निमार्ण का कार्य लिया था। जिसमें प्रशांत कुमार बिष्ट उनके पार्टनर थे। निर्माणाधीन रोड में चट्टान काटने के लिए उन्होंने अपने ठेकेदार पिता से जिलेटिन ट्यूब ली थी। यहां टीम में प्रभारी एसओजी भुवन जोशी, थानाध्यक्ष देघाट अजेंद्र प्रसाद, कश्मीर सिंह, बृजमोहन भट्ट, कमल गोस्वामी समेत कई अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।
