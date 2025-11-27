Almora News: सल्ट में विस्फोटक मिलने का मामला, एक और आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। सल्ट क्षेत्र में स्कूल के समीप विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले में एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक आरोपित को पुलिस पूर्व में ही पकड़ चुकी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों में 21 नवंबर को जिलेटिन ट्यूब विस्फोटक सामग्री दिखने से हड़कंप मच गया था। विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कमान अपने हाथों में ली। तीन दिनों तक सल्ट में ही एसएसपी ने डेरा जमाए रखा। घटना के बाद पांच दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने मामले में एक आरोपित प्रशांत कुमार बिष्ट निवासी गरसारी थाना पाटी जनपद चंपावत को गिरफ्तार किया। इधर, अब मामले में वांछित आरोपित ललित सिंह पाटनी को पुलिस ने भिकियासैंण से गिरफ्तार कर लिया है।