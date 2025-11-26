Language
    अल्‍मोड़ा में स्‍कूल के पास मिले विस्फोटक मामले का पर्दाफाश, एक आरोपित गिरफ्तार

    By Santosh Bisht Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:16 PM (IST)

    अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में स्कूल के पास विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह विस्फोटक सामग्री सड़क निर्माण के लिए लाई गई थी। पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपी प्रशांत कुमार बिष्ट को गिरफ्तार किया, जिसने 2016-17 में सड़क निर्माण का ठेका लिया था। विस्फोटक सामग्री उसके किराये के कमरे में रखी थी, जिसे बाद में झाड़ियों में फेंक दिया गया।

    जिलेटिन ट्यूब सड़क निर्माण के लिए छह वर्ष पहले लाई गई। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। सल्ट क्षेत्र में स्कूल के समीप विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पूरे प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक सामग्री जिलेटिन ट्यूब सड़क निर्माण के लिए छह वर्ष पूर्व लाई गई थी।

    दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बम धमाकों के बाद सल्ट के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास झाड़ियों में बीते शुक्रवार को जिलेटिन ट्यूब विस्फोटक सामग्री दिखने से हड़कंप मच गया। स्कूली बच्चों की ओर से इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कमान अपने हाथों में ली। तीन दिनों तक सल्ट में ही एसएसपी ने डेरा जमाए रखा। घटनास्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में सघन सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस की ओर से कई ठेकेदारों और संदिग्धों से पूछताछ की गई। आखिरकार अब पांच दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने मामले में एक आरोपित प्रशांत कुमार बिष्ट निवासी गरसारी थाना पाटी जनपद चंपावत को गिरफ्तार कर लिया है।

    एसएसपी देवेंद्र पींचा ने कहा कि आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2016-17 में तीन किमी लंबी सड़क निर्माण का कार्य लिया था। उस दौरान नजदीकी गांव में किराये का कमरा लेकर रहता था। निर्माणाधीन रोड में चट्टान आने से वर्ष 2018 में उसके पार्टनर ने किसी अन्य व्यक्ति से बात की और वहीं जिलेटिन ट्यूब लाया था। यहां एसओ विनोद जोशी, एसओ अजेंद्र प्रसाद, एसओ कश्मीर सिंह, थानाध्यक्ष अवनीश कुमार, चौकी प्रभारी संजय जोशी, अपर उपनिरीक्षक लोमेश कुमार, लखविंदर सिंह आदि मौजूद रहे।

    ऐसे पहुंची जिलेटिन ट्यूब झाड़ियों में

    आरोपित जिस कमरे में रहता था, उसने वहां यह विस्फोटक सामग्री रखी थी। लेकिन 6-7 वर्ष तक कमरा खाली नहीं करने पर जून 2025 को मकान मालिक हिम्मत सिंह ने किरायेदार से संपर्क किया लेकिन आरोपित किरायेदार वहां नहीं आया। इसके बाद आरोपित ने मकान मालिक से कमरे का ताला तोड़ कर कमरे की सफाई करने को कहा। मकान मालिक ने मजदूरों से उक्त कमरे की सफाई कराकर सभी सामग्री को झाड़ियों में फेंक दिया गया। मकान मालिक को उक्त जिलेटिन ट्यूब के बारे में जानकारी नहीं थी।

    चार टीमें की थी गठित

    मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी देवेंद्र पींचा ने जनपद स्तर पर अलग-अलग चार टीमों का गठन किया। बम डिस्पोजल टीम, डाग स्क्वाड, स्थानीय व आसपास के थाना पुलिस, एलआइयू व आईआरबी को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे।

    जिलेटिन ट्यूब मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़े अन्य संदिग्धों के संबंध में आरोपित से जानकारी जुटाई जा रही है।
    - देवेंद्र पींचा, एसएसपी अल्मोड़ा