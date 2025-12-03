Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Almora News: अखाड़े में बदला शादी का मंडप, डीजे पर नाचने को लेकर बरातियों और घरातियों में जमकर चले लात-घूंसे

    By Santosh Bisht Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    अल्मोड़ा में एक शादी समारोह में डीजे पर नाचने को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट शुरू हो गई और शा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण अल्मोड़ा। दन्यां थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भीड़ गए। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। जबकि मामले में मंगलवार को डीजे संचालक ने दन्यां थाना में तहरीर सौंप कुछ लोगों पर डीजे तोड़ने का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार दन्यां थाना क्षेत्र के एक गांव से बरात दूसरे गांव गई थी। बरात दुल्हन पक्ष के घर पहुंची थी। बराती नाचते-गाते हुए वधू पक्ष के घर पहुंचे। इस दौरान डीजे पर नाचने को लेकर बरातियों और घरातियों में विवाद शुरू हो गया।

    शरारती लोगों ने डीजे का सामान तोड़ा

    देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के चलते विवाह समारोह में अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि इस बीच कुछ शरारती लोगों ने डीजे का सामान तोड़ दिया।

    जिससे माहौल और गर्म हो गया। बाद में गांव के ही लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। एसओ दिनेश नाथ महंत ने बताया कि शादी में वर-वधू पक्ष के बीच मारपीट की सूचना नहीं मिली है। डीजे संचालक शिकायत लेकर पहुंचा है। शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- सरिया से पीटा...तोड़ी हड्डी, शरीर के हर हिस्से पर चोट के निशान; ससुराल वालों की ऐसी हैवानियत सुनके कांप जाएगा कलेजा