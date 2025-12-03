Almora News: अखाड़े में बदला शादी का मंडप, डीजे पर नाचने को लेकर बरातियों और घरातियों में जमकर चले लात-घूंसे

संवाद सूत्र, जागरण अल्मोड़ा। दन्यां थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी के दौरान दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भीड़ गए। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। जबकि मामले में मंगलवार को डीजे संचालक ने दन्यां थाना में तहरीर सौंप कुछ लोगों पर डीजे तोड़ने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार दन्यां थाना क्षेत्र के एक गांव से बरात दूसरे गांव गई थी। बरात दुल्हन पक्ष के घर पहुंची थी। बराती नाचते-गाते हुए वधू पक्ष के घर पहुंचे। इस दौरान डीजे पर नाचने को लेकर बरातियों और घरातियों में विवाद शुरू हो गया।

शरारती लोगों ने डीजे का सामान तोड़ा देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों ने एक दूसरे की जमकर धुनाई कर दी। मारपीट के चलते विवाह समारोह में अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि इस बीच कुछ शरारती लोगों ने डीजे का सामान तोड़ दिया।