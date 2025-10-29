Almora Weather Update: दिन भर बदलता रहा मौसम, चली ठंडी हवाएं; कुछ जगहों पर बने हुए है बारिश के आसार

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज दिन भर करवट बदलता रहा। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे धूप देर से निकली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिनभर धूप और बादलों के बीच लुका-छिपी का सिलसिला जारी रहा।

बादलों की ओट से सूरज जब-जब निकला, लोगों को हल्की गर्माहट का एहसास हुआ, लेकिन ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। शहर के साथ ही रानीखेत, चौखुटिया, सोमेश्वर, धौलादेवी, बिनसर और पनुवानौला जैसे क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी रही।

सुबह और शाम के समय पारा नीचे जाने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाजारों में भी ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।