    Almora Weather Update: दिन भर बदलता रहा मौसम, चली ठंडी हवाएं; कुछ जगहों पर बने हुए है बारिश के आसार

    By Chandrashekhar Diwedi Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    अल्मोड़ा जिले में बुधवार को मौसम बदलता रहा, सुबह से बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट आई। धूप और बादलों की लुका-छिपी जारी रही, ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। रानीखेत समेत कई क्षेत्रों में भी ऐसा ही मौसम रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और तापमान गिरने की संभावना जताई है, साथ ही सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा। जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज दिन भर करवट बदलता रहा। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे धूप देर से निकली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिनभर धूप और बादलों के बीच लुका-छिपी का सिलसिला जारी रहा।

    बादलों की ओट से सूरज जब-जब निकला, लोगों को हल्की गर्माहट का एहसास हुआ, लेकिन ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। शहर के साथ ही रानीखेत, चौखुटिया, सोमेश्वर, धौलादेवी, बिनसर और पनुवानौला जैसे क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी रही।

    सुबह और शाम के समय पारा नीचे जाने से लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बाजारों में भी ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

    साथ ही, तापमान में और गिरावट आ सकती है। अधिकतम 25 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों ने लोगों को सुबह-शाम सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस मौसम में सर्दी-जुखाम जैसी मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं।