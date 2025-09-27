अल्मोड़ा के लमगड़ा क्षेत्र में जर्जर सड़कों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैलों से हल चलाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सत्यों-रालाकोट मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग की और चेतावनी दी कि अगर एक महीने में कार्रवाई नहीं हुई तो वे विभाग का घेराव करेंगे।

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। विकासखंड लमगड़ा क्षेत्र की सड़कों की हालत लगातार जर्जर होती जा रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल व अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व बदहाल सड़कों पर एक जोड़ी बैलों को लेकर हल चलाकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं जागी तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को लमगड़ा ब्लाक के सत्यों के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महरा ने सत्यों-रालाकोट मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य दो माह में शुरू करने की घोषणा की थी। उस समय जनता में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन तीन साल बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ।