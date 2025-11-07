Language
    वाराणसी में सीएम योगी के साथ क्रूज पर चढ़ने को लेकर धक्का-मुक्की, वीडियो वायरल

    By Ashok Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:23 AM (IST)

    वाराणसी में देव दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रूज पर सवार हुए। क्रूज पर चढ़ते समय सुरक्षाकर्मियों और कुछ कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नमो घाट पर दीप प्रज्ज्वलन के बाद दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने गए थे। सुरक्षाकर्मियों ने कुछ कार्यकर्ताओं को क्रूज पर चढ़ने से रोका।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को देव दीपावली का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद क्रूज सवार हुए। इस दौरान क्रूज पर चढ़ने को लेकर सुरक्षा कर्मियों से धक्का-मुक्की हो गए। इसका वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसकी दैनिक जागरण पुष्टि नहीं करता है।

    मुख्यमंत्री नमो घाट पर दीप प्रज्जवलन के बाद क्रूज पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट पर आरती, चेतसिंह घाट पर लेजर शो देखने के लिए निकले। उनके क्रूज पर चढ़ने के बाद महापौर अशोक तिवारी व विधायक डा. नीलकंठ तिवारी भी गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नहीं रोका।

    इसके बाद क्रूज पर जा रहे पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह और कुछ अन्य कार्यकर्ता आगे बढ़े तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। इसी धक्का-मुक्की में पीछे मौजूद पूर्व महापौर मृदुला जायसवाल गिरते-गिरते बचीं। उन्हें महिला पुलिस ने बचाया। वीडियो में राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल सुरक्षा कर्मियों को रोकते भी दिख रहे हैं।

    भाजपा सूत्रों की मानें तो देव दीपावली के लिए दो क्रूज तय थे। एक पर योगी और अन्य वीवीआइपी को रहना था। दूसरे क्रूज पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, पूर्व महापौर और अन्य पदाधिकारियों को जाना था। वे लोग गलती से मुख्यमंत्री वाले क्रूज पर आ गए। सुरक्षा कर्मियों ने पूर्व निर्धारित लिस्ट के अनुसार लोगों को रोक दिया।