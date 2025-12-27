वाराणसी में कर रहे थे पीछा तो फॉर्च्यूनर में फंस गई बाइक, घसीटते हुए पहुंची पुलिस चौकी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। भोजूबीर स्थित यूपी कॉलेज खेल मैदान से लौटते समय शनिवार की शाम फॉर्च्यूनर सवार युवकों की कार एक बाइक से हल्की टकरा गई। इसके बाद व‍िवाद बढ़ता देखकर चौकी तक गाड़ी ले गए जहां रास्‍ते में बाइक गाड़ी में ही फंसी रह गई।

इस घटना से गुस्साए यूपी कॉलेज के कुछ छात्र फॉर्च्यूनर का पीछा करते हुए महावीर चौराहा स्थित इंफिनिटी हॉस्पिटल के सामने तक पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी बाइक फॉर्च्यूनर के सामने खड़ी कर दी और फॉर्च्यूनर का शीशा खुलवाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान यूपी कॉलेज के दर्जनों छात्र भी वहां इकट्ठा हो गए।

छात्रों द्वारा मारपीट के डर से फॉर्च्यूनर सवारों ने बाइक को धक्का देकर आगे निकलने का प्रयास किया। इसी दौरान बाइक फॉर्च्यूनर के आगे फंस गई। इसके बाद फॉर्च्यूनर सवार युवक अर्दली बाजार पुलिस चौकी पहुंच गए, जबकि बाइक को घसीटते हुए ले जाने का यह दृश्य किसी फिल्मी सीन की तरह था। गनीमत यह रही कि बाइक का पेट्रोल लीकेज होने के बावजूद आग नहीं लगी, अन्यथा यह एक बड़ी घटना बन सकती थी।

अफरा-तफरी की स्थिति में कैंट की अर्दली बाजार पुलिस ने सभी फॉर्च्यूनर सवारों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें सुरक्षित कैंट थाने ले गई। इस दौरान यूपी कॉलेज के कई युवक पुलिस चौकी पर जुटने लगे। घटना में दो लड़कों को हल्की चोटें आईं। इस संबंध में इंस्पेक्टर कैंट शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों के गार्जियन कैंट थाने आए और आपस में सुलह समझौता कर लिया। हालांकि, दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।