जागरण संवाददाता, वाराणसी। क्रिसमस के अवसर पर कैंटोनमेंट स्थित चर्च में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नदेसर की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध सुबह दस बजे से लेकर समारोह समाप्त होने तक लागू रहेगा। इस दौरान इंडिया होटल चौराहा से लेकर शारदा मोटर ट्रेनिंग स्कूल तिराहे तक नो व्हीकल जोन रहेगा।

अंधरापुल से नदेसर होकर जाने वाले बड़े वाहनों को चौकाघाट की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा। इंडिया होटल चौराहा से आने वाले वाहनों को मिंट हाउस तिराहा की ओर भेजा जाएगा, जबकि शारदा मोटर ट्रेनिंग तिराहे से वाहन डाक बंगला की तरफ जाएंगे। मिंट हाउस तिराहे से नदेसर होकर अपने गंतव्य की ओर जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

क्रिसमस मेला से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को नदेसर मस्जिद के सामने से जर्सी बैरियर हटाकर मिंट हाउस की दिशा में भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुरुबाग से रामापुरा की ओर चार और तीन पहिया वाहन नहीं जा सकेंगे। सोनारपुरा से गौदोलिया की ओर भी चार पहिया और तीन पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। रेवड़ी तालाब से खारी कुंआ की दिशा में भी चार पहिया और तीन पहिया वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।

वाहनों की पार्किंग के लिए निम्नलिखित स्थान निर्धारित किए गए हैं: डाकघर चौराहे के पास खाली स्थान, सेंट मेरी स्कूल के सामने, छोटी कटिगं मेमोरियल कटिगं मैदान, बड़ी कटिगं मैदान, बेनिया बाग पार्किंग, मजदा पार्किंग, और गोदौलिया मल्टी लेवल पार्किंग केवल दोपहिया वाहनों के लिए उपलब्ध होगी।