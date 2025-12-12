Language
    मुंह में कपड़ा ठूंसा...सिलबट्टे से सिर कूंचकर कर दी विवाहिता की निर्मम हत्या, मंजर देख कांप गए लोग

    By Rakesh Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    वाराणसी में बदमाशों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनुपमा की सिल-बट्टे से सिर कूंचकर हत्या कर दी। दूध कारोबारी पति को घर लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस कमिश ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में गुरुवार सुबह दूध कारोबारी शैलेश पटेल की पत्नी 35 वर्षीय अनुपमा उर्फ सीता के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद बदमाशों ने सिल-बट्टे से सिर कूंचकर हत्या कर दी।

    दूध कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर गया पति लौटा तो एक कमरे में पत्नी का खून से लथपथ शव देख चीख पड़ा। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने क्राइम सीन देखा। घटनास्थल पर मिला टूटा मटका, खून लगा ग्लव्स, जैकेट के अलाव मृतका के पति का मफलर, उसकी जिंस, अंगूठे के निशान, दंपती के मोबाइल को जांच में शामिल करने के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन की किसी से दुश्मनी न होने के कारण मर्डर मिस्ट्री उलझ गई है। शिवपुर पुलिस पति की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

    लक्ष्मणपुर गांव के शैलेश पटेल पुश्तैनी मकान से अलग पांच सौ मीटर दूर तीन मंजिला घर बनाकर पत्नी अनुपमा संग रहते हैं। शैलेश गुरुवार तड़के पांच बजे दूध लेने निकले तो अनुपमा रोजाना की भांति उन्हें छोड़ने आई। गांव का आठ वर्षीय मो. सैम्यूल ने पौने सात बजे अनुपमा से दूध खरीदा था।

    दृश्य देख कांप गए लोग

    शैलेश सुबह 10 बजे लौटा तो बाइक का हॉर्न सुनते ही दरवाजे पर पहुंच आने वाली अनुपमा नहीं आई। आशंकावश वह मकान में गए तो पत्नी को न पाकर बंद पड़े एक कमरे को खोला तो अंदर पत्नी का शव देख चीख-उठे। आस-पड़ोस के लोग पहुंचे तो दृश्य देख कांप गए।

    निकट स्थित पुश्तैनी मकान में रह रही शैलेश की मां बेला देवी, छोटा भाई कमलेश, बहन रीता व विक्रम पटेल पहुंचे तो कोहराम मच गया।

    एडीसीपी नीतू ने बालक मो. सैम्यूल से दूध खरीदने की सच्चाई जानी फिर परिजन से बातचीत की तो पता चला कि किसी से दुश्मनी नहीं है। घटनास्थल से सौ मीटर दूर लगे सीसीटीवी कैमरा में कोई संदिग्ध नहीं दिखा।

    मृतक की बहन गांव के सुनील पटेल को संदिग्ध बताई। कयास लगाया जा रहा कि बदमाश मकान के पिछले रास्ते भागे होंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कातिल ने सुबह 7.56 बजे मृतका के मोबाइल से उसकी फोटो खींची। कई क्लू मिले हैं, जल्द राजफाश होगा।

