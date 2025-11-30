Varanasi Weather Today: आज थम सकता तापमान में वृद्धि का क्रम, कल से पश्चिमी विक्षोभ बढ़ाएगा ठंड; IMD ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवांददाता, वाराणसी। उत्तर-पश्चिम से आ रही पछुआ हवा के कमजाेर पड़ने से बीते शुक्रवार से करवट लिए मौसम के कारण तापमान में क्रमश: हुई हल्की वृद्धि रविवार को थम जाएगी। सोमवार तक इधर पहुंच रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव फिर ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसमें क्रमिक वृद्धि होती जाएगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अफगानिस्तान के पश्चिम से चला पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी क्षोभमंडल में आगे बढ़ते हुए मध्य पाकिस्तान को पार कर गया है। सोमवार की दोपहर बाद तक उसका प्रभाव प्रदेश की पश्चिमी सीमा से होता हुआ पूरब तक आ सकता है। इससे सोमवार की रात से पुन: तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड में वृद्धि होना शुरू हाे जाएगी।

बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभों का क्रम एक के बाद एक आ सकता है और अब ठंड तेज होने की उम्मीद की जा सकती है इधर दो दिनों में कमजोर हुई उत्तरी-पश्चिमी हवा के चलते बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।