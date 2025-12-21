Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Varanasi Weather Today: शिमला से भी ठंडा रहा बनारस, जनजीवन अस्त-व्यस्त

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    Aaj Ka Mausam: वाराणसी में कोहरे की सघन परत के कारण लगातार तीसरे दिन धूप नहीं निकली, जिससे तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। बनारस, ...और पढ़ें

    Hero Image

    बनारस के घाटों पर छाया कोहरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। UP Weather Update Today: जमीनी सतह से कुछ ऊंचाई पर ठहरी कोहरे की सघन परत के प्रभाव से शनिवार को तीसरे दिन भी धूप नहीं निकली। इसके चलते अधिकतम तापमान एक बार और सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया और बनारस में फिर से अति शीत दिवस की स्थिति बनी रही। नतीजा यह कि शिमला, सिलीगुड़ी, कटरा और धर्मशाला से भी ठंडा रहा बनारस।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह से ही घना कोहरा होने से दृश्यता 200 मीटर रही जो बाद में बढ़कर 600 मीटर तक जा पहुंची। इस बीच आठ किमी प्रति घंटा के वेग से बहती उत्तरी-पश्चिमी बर्फीली हवा ने कोहरे का और जमा दिया तथा वातावरण को बर्फीला बना दिया। पूरे दिन छाए कोहरे का प्रभाव यह कि दोपहर बाद ही गलन का प्रभाव बढ़ने लगा और ठंड कपड़ों के कवच भेद हड्डियों तक पहुंचने लगी।

    घने कोहरे का प्रभाव आवागमन और यातायात सुविधाओं के संचालन, परिचालन पर भी पड़ा। सडक पर वाहनों को जहां सुबह 10 बजे तक लाइट जलाकर चलनी पड़ी, वहीं पांच ट्रेनें निरस्त कर दी गईं जबकि 15 ट्रेनें डेढ़ से पौने ग्यारह घंटे तक विलंब से चल रही थीं। इसी तरह तीन विमानों की उड़ान भी निरस्त कर दी गई, जबकि कई विमान घंटों विलंब से उड़ रहे थे। सर्द मौसम का प्रभाव यह कि लोग पूरे दिन अलाव, हीटर, ब्लोवर के इर्द-गिर्द सिमटे रहे।

    अभी दो दिन पूर्व गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे चले जाने के कारण बनारस में अति शीत दिवस रहा तो लगभग पांच डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाने से शुक्रवार शीत दिवस की श्रेणी में रहा लेकिन कोहरे की परत के और सघन होकर सतह से कुछ ऊंचाई पर जम जाने से शनिवार को फिर सूरज नहीं निकलने से बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे 17.2 पर पहुुंच गया, इस स्थिति ने फिर शनिवार को भी अति शीत दिवस बना दिया।

    यह भी पढ़ें- वाराणसी में कोहरे का कहर: मेल एक्सप्रेस समेत पांच ट्रेनें निरस्त, हावड़ा और दिल्ली रूट पर थमी रफ्तार

    वहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा तो बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान बीते 24 घंटे की अपेक्षा लगभग दो डिग्री सेल्सियस नीचे आया और सामान्य से 5.9 यानी लगभग छह डिग्री नीचे 17.6 पर आ गया। इधर न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री अधिक 12.7 रिकार्ड किया गया। सघन कोहरे की वजह से आर्द्रता 93 से 79 प्रतिशत के बीच बनी रही।

    आज भी गिरेगा तापमान, कल के बाद थोड़ा सुधार
    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार से स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है। जबकि बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बनारस में रविवार को भी तापमान में हल्की सी और गिरावट आ सकती है।

    सोमवार को यह स्थिर रहेगा और मंगलवार यानी 23 दिसंबर से इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी लेकिन तब तक अभी पाकिस्तान में मौजूद एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इधर पहुंच जाएगा और 25 दिसंबर से फिर तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की सघनता बढ़ जाएगी।