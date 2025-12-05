Varanasi Weather Today: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिरा तापमान, काशी में बढ़ी ठंड

जागरण संवाददाता, वाराणसी। पाकिस्तान की ओर से आए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार से ही ठंड बढ़ाने लगा है। तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट ने गुरुवार की शाम से ही गलन बढ़ा दी। मौसम विज्ञानियों का कहना है शनिवार तक तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पश्चिमी विक्षोभ का यह प्रभाव दो-तीन दिन तक रह सकता है। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी पश्चिमी विक्षोभ का फ्रंट वार्म इधर से गुजरने के बाद अब कोल्ड फ्रंट प्रवेश कर रहा है।