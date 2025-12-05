BHU में बिड़ला C व ब्रोचा हॉस्टल के छात्रों के बीच पथराव, दो घंटे तक मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार देर रात छात्रों के दो गुट फिर आमने-सामने आ गए। बिड़ला सी और ब्रोचा हास्टल के छात्रों के बीच जमकर पथराव हुआ।

बिड़ला सी के छात्र अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे। वह अपने परिसर से ही पथराव कर रहे थे। करीब दो घंटे दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। सड़क पर 30 से अधिक छात्र बवाल करते दिखे। यह विवाद क्यों हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।