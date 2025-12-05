BHU में बिड़ला C व ब्रोचा हॉस्टल के छात्रों के बीच पथराव, दो घंटे तक मची अफरा-तफरी
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में बिड़ला सी और ब्रोचा हॉस्टल के छात्रों के बीच पथराव हुआ, जिससे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। विवाद के बाद दोनों गुटों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार देर रात छात्रों के दो गुट फिर आमने-सामने आ गए। बिड़ला सी और ब्रोचा हास्टल के छात्रों के बीच जमकर पथराव हुआ।
बिड़ला सी के छात्र अपने चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे। वह अपने परिसर से ही पथराव कर रहे थे। करीब दो घंटे दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। सड़क पर 30 से अधिक छात्र बवाल करते दिखे। यह विवाद क्यों हुआ, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।
फिलहाल, प्राक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों और पुलिस को घटना की कोई जानकारी नहीं थी। पथराव के दौरान कुछ छात्रों को गंभीर चोट आने की भी सूचना है। दो दिन पहले ही परिसर में बिड़ला सी हास्टल के छात्रों और प्राक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ था।
प्रकरण में छात्रों का आरोप है कि उनकी शिकायत सुनने के बजाय उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने जमकर पीटा था।
