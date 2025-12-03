BHU में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के बाद हुई पत्थरबाजी, दो घंटे तक बनी रही तनाव की स्थिति

जागरण संवाददाता, वाराणसी। बीएचयू परिसर में देर रात सुरक्षाकर्मियों और छात्रों के बीच झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे गमले भी तोड़ दिए गए। सूचना पर कई थानों की पुलिस भी पहुंच गई और छात्रों को हास्टल तक खदेड़ दिया। करीब दो घंटे तक परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।

बताया जा रहा है कि राजाराम छात्रावास के पास वाहन से टक्कर के बाद छात्र प्राक्टर आफिस पहुंचे थे जहां झड़प के बाद छात्र उग्र होकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। आरोप है कि सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज किया जिसके बाद काफी संख्या में छात्र हास्टल से आए और सुरक्षाकर्मियों पर टूट पड़े।

दोनों तरफ से कई लोग घायल दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। एक स्कूटी भी तोड़ी गई है तथा परिसर में लगे फ्लैक्स भी फाड़ दिए गए। इस दौरान काफी संख्या में छात्र हास्टल से निकलकर कुलपति आवास के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिए।