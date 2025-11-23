Varanasi Weather Today: पहुंचने लगी बर्फीली पछुआ, आज से गिरना शुरू होगा तापमान

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने तथा पिछले पांच दिनों से हवा में परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगी थी। पांच दिनों में तापमान लगभ तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था तथा सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा था। अब सोमवार से एक बार पुन: ठंडी एवं शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवा के बनारस तक पहुंचने की संभावना है, इससे तापमान में गिरावट आरंभ हो जाएगी।

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों में 2-3°C की क्रमिक गिरावट आ सकती है। इससे एक बार फिर ठंड में क्रमिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा पड़ने के साथ कहीं-कहीं इसके घना कोहरा भी पड़ सकता है।