    Varanasi Weather Today: पहुंचने लगी बर्फीली पछुआ, आज से गिरना शुरू होगा तापमान

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    वाराणसी में ठंड बढ़ने की संभावना है क्योंकि बर्फीली पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिससे आज से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। लोगों को ठंड से बचने के लिए उचित उपाय करने की सलाह दी गई है।

    प्रदेश में तेजी से बदल रहा मौसम। जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने तथा पिछले पांच दिनों से हवा में परिवर्तन के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगी थी। पांच दिनों में तापमान लगभ तीन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था तथा सामान्य से ऊपर पहुंचने लगा था। अब सोमवार से एक बार पुन: ठंडी एवं शुष्क उत्तरी पश्चिमी हवा के बनारस तक पहुंचने की संभावना है, इससे तापमान में गिरावट आरंभ हो जाएगी।

    मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अगले 4-5 दिनों में 2-3°C की क्रमिक गिरावट आ सकती है। इससे एक बार फिर ठंड में क्रमिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा पड़ने के साथ कहीं-कहीं इसके घना कोहरा भी पड़ सकता है।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ स्थित आंचलिक कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि घना कोहरा दिन चढ़ने के साथ छट जाएगा फिर भी दिन में कुछ धुंध बनी रह सकती हे। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से होते हुए शनिवार की दिन में आजमगढ़ तक पछुआ हवा पहुंच चुकी थी जो रात में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों तक अपना प्रभाव दिखाने लगी थी।

    इसकी वजह से लखनऊ से आजमगढ़ तक हल्का कोहरा बना रहा और दृश्यता 800 मीटर तक पहुंच गई थी। बनारस में शनिवार तक पुरुवा का प्रभाव कम होना शुरू होने से लंका क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, इससे तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। जबकि अन्य क्षेत्रों मे तापमान स्थिर बना रहा। बाबतपुर क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और हर ओर तापमान सामान्य से अधिक बना रहा।