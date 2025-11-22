काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन कराने के नाम पर ठगी, तीन पर दर्ज हुई FIR

जागरण संवाददाता, वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में आने वाले भक्तों को सुगम दर्शन के नाम पर ठगने के आरोप में होमगार्ड समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी गई तहरीर में श्रीकाशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के उपजिलाधिकारी शंभू शरण ने चौक थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में बताया कि बीते 12 नवंबर को कुछ श्रद्धालु धाम में दर्शन के लिए आए थे। उन्हें भ्रमित करके अवैध धनराशि वसूले जाने की शिकायत मंदिर कार्यालय में मिली।