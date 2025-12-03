Varanasi Weather Today: पछुआ के प्रभाव से घटने लगा तापमान, बढ़ने लगी ठंड; IMD ने किया अलर्ट
वाराणसी में पछुआ हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने अलर्ट जारी कर लोगों को ठंड से बचने के लिए सावधानी ...और पढ़ें
जागरण संवादाता, वाराणसी। एक बार फिर से ठंडी एवं शुष्क पछुआ व उत्तरी-पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ने लगी हैं। मंगलवार को दूसरे दिन उनका प्रभाव वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों तक पहुंचने लगा। इससे तापमान में गिरावट शुरू हो गई और ठंड में क्रमिक वृद्धि होने लगी है।
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3-4 दिनों में तापमान में लगभग 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही भोर के समय धुंध के साथ कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा भी पड़ने लगेगा।
पछुआ के प्रभाव से मंगलवार को बाबतपुर क्षेत्र में अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की कमी आई और यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस नीचे 26 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। न्यूनतम तापमान भी उस क्षेत्र में 0.5 डिग्री सेल्सियस घटा और यह सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
बीएचयू क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी आई और ह सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 0.7 उिग्री सेल्सियस घटकर सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
यह भी पढ़ें- IIT बीएचयू में दो दिनों में 181 कंपनियों ने लिया इंटरव्यू, 716 मेधावियों को किया जॉब ऑफर
इसी न्यूनतम आर्द्रता में वृद्धि होती देखी गई। बीएचयू के मौसम विज्ञानी प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव तीन-चार दिनों तक रहेगा और फिर इसके पीछे एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ ठंड को क्रमश: बढ़ाते जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।