    IIT बीएचयू में दो दिनों में 181 कंपनियों ने लिया इंटरव्यू, 716 मेधावियों को किया जॉब ऑफर

    By Shailesh Asthana Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    आईआईटी बीएचयू में दो दिनों में 181 कंपनियों ने 716 छात्रों को नौकरी के प्रस्ताव दिए। प्लेसमेंट ड्राइव में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे संस्थ ...और पढ़ें

     आइआइटी बीएचयू । जागरण

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू में रविवार की आधी रात के बाद से आरंभ कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट में दूसरे दिन मंगलवार की शाम तक कुल 181 कंपनियों ने 716 मेधावियों को अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया। आइआइटी विद्यार्थियों की पहले ही दिन बंपर बोहनी से शुरुआत हुई।

    प्रथम दिन ही 17 मेधावी छात्रों को एक करोड़ से रुपये से अधिक पैकेज के आफर मिले थे। एक आइआइटियंस को 1.67 करोड़ रुपये का सर्वाधिक पैकेज का आफर मिला। पहले दिन के दूसरे स्लाट में 56 कंपनियों ने 227 छात्रों को जाब आफर दिया। जबकि प्रथम स्लाट में 55 कंपनियों द्वारा 209 छात्रों को नौकरी का आमंत्रण दिया गया।

    अब तक 70 कंपनियां 280 छात्रों को प्री-प्लेसमेंट आफर दे चुकी हैं। प्री फाइनल इयर के 443 विद्यार्थियों को सवेतनिक इंटर्नशिप का न्यौता 98 कंपनियों ने दिया है। दूसरे दिन पैकेज की निम्नतम सीमा गिर कर 32.89 लाख रुपये आ गई जबकि यह प्रथम दिन 45.19 लाख रुपये वार्षिक तक आकर रुका था।

    सेवायोजन विभाग के समन्वयक प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आइआइटी बीएचयू की पतिष्ठा और यहां के मेधावी छात्रों की प्रतिभा को देखते हुए देश-दुनिया की सैकड़ों कंपनियों ने अपने द्वार खोल दिए हैं।

    पिछले वर्ष जनवरी माह में एक छात्र को अब तक का सर्वाधिक 2.2 करोड़ रुपये के पैकेज का आमंत्रण एक कंपनी ने दिया था। अभी आने वाले दिनों में यहां के छात्रों को और भी बेहतर प्लेसमेंट मिल सकता है।