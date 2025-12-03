IIT बीएचयू में दो दिनों में 181 कंपनियों ने लिया इंटरव्यू, 716 मेधावियों को किया जॉब ऑफर

जागरण संवाददाता, वाराणसी। आइआइटी बीएचयू में रविवार की आधी रात के बाद से आरंभ कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट में दूसरे दिन मंगलवार की शाम तक कुल 181 कंपनियों ने 716 मेधावियों को अपने साथ चलने का आमंत्रण दिया। आइआइटी विद्यार्थियों की पहले ही दिन बंपर बोहनी से शुरुआत हुई।

प्रथम दिन ही 17 मेधावी छात्रों को एक करोड़ से रुपये से अधिक पैकेज के आफर मिले थे। एक आइआइटियंस को 1.67 करोड़ रुपये का सर्वाधिक पैकेज का आफर मिला। पहले दिन के दूसरे स्लाट में 56 कंपनियों ने 227 छात्रों को जाब आफर दिया। जबकि प्रथम स्लाट में 55 कंपनियों द्वारा 209 छात्रों को नौकरी का आमंत्रण दिया गया।

अब तक 70 कंपनियां 280 छात्रों को प्री-प्लेसमेंट आफर दे चुकी हैं। प्री फाइनल इयर के 443 विद्यार्थियों को सवेतनिक इंटर्नशिप का न्यौता 98 कंपनियों ने दिया है। दूसरे दिन पैकेज की निम्नतम सीमा गिर कर 32.89 लाख रुपये आ गई जबकि यह प्रथम दिन 45.19 लाख रुपये वार्षिक तक आकर रुका था।