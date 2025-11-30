वाराणसी में SIR के दौरान अब तक 38 हजार मिले मृतक, डिजिटाइजेशन पहुंचा पचास प्रतिशत के पास

जागरण संवाददाता, वाराणसी। निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में विधानसभा मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) जारी है। अब तक बीएलओ की ओर फार्म भराने के दौरान 38000 मृतक मिले हैं। मतदाता सूची से इनका नाम हटना तय है। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में एड्रेस पर लोगों के न मिलने की बात भी आ सामने आ रही है। हालांकि आयोग की ओर से ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। जवाब न मिलने पर ही आयेाग के निर्णय पर इनका नाम हटाने पर निर्णय होगा।

गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि चार दिसंबर तय है। इस बीच फार्म की ऑनलाइन फीडिंग यानी डिजिटाइजेशन भी तेजी से किया जा रहा है। जिले में पचास प्रतिशत के करीब यह कार्य पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि तय तिथि तक यह कार्य शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

दूसरी तरफ मतदाताओं को ढूंढने के लिए बीएलओ संघर्षरत हैं। वहीं मतदाता बीएलओ को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मतदाताओं की शिकायत है कि बीएलओ का अब फोन भी नहीं उठ रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि बूथ पर आकर अपना फार्म बीएलओ से लेकर तुरंत भर कर सौंप दे। वरना, मतदाता बनने से वंचित रहे जाएंगे। मतदाताओं की यह भी शिकायत है कि आनलाइन इस फार्म को भरने के लिए आयोग ओर से तय वेबसाइट पूरे दिन नहीं चल रही है।

मतदाताओं तक फार्म पहुंचाने व भरवाने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी उतर गई है। गांव से लगायत शहर तक आला अधिकारी दौरा कर रहे हैं तो वहीं गांवों में पंचायत के कर्मी कमान संभाले हुए हैं। मंडलायुक्त ने मतदाताओं के नाम फीडिंग, गणना मंडलायुक्त एस राजलिंगम शनिवार को विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर एसआइआर की जानकारी ली। बूथों पर तैनात बीएलओ से घर घर सत्यापन एवं गणना प्रपत्रों के कार्यों का सत्यापन किया। उन्होंने कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। हरहुआ के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रमदत्त्पुर में मंडलायुक्त ने मतदाताओं से भी बात की।

कहा कि इस विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों और कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने वहां उपस्थित लोगों की शिकायतों को सुना। कुछ मतदाताओं ने सूची में नाम उपलब्ध न होने की बात रखी। उन्होंने बूथ पर उपस्थित लोगों से शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आग्रह किया।