Varanasi News: 50 हजार घूस मांगने पर VDA कर्मी बर्खास्त, 58 सेकेंड के रिकार्डिंग में आरोप मिला सही
वाराणसी में, रामनगर वार्ड के दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण के नाम पर घूस मांगने के आरोप में वीडीए कर्मी विजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दि ...और पढ़ें
जेपी पांडेय, वाराणसी। जोन पांच के रामनगर वार्ड में दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण कराने के नाम पर भवन स्वामी से 50 हजार रुपये घूस मांगने और नहीं देने पर निर्माण गिराने की धमकी देने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने विजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया।
वीडीए कर्मी विजय कुमार मिश्रा के भवन स्वामी दीपक कुमार से घूस मांगने और धमकाने का करीब 58 सेकेंड काल रिकार्डिंग पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा की जांच में आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में वीडीए उपाध्यक्ष ने पिछले दिनों एक जोनल अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की है।
रामनगर वार्ड में दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण कराने के नाम पर वीडीए कर्मी विजय कुमार मिश्रा ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। 16 मार्च-2024 दीपक कुमार ने तत्कालीन वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग से शिकायत किया था कि तीन मार्च-2024 को विजय कुमार मिश्रा अवैध निर्माण के नाम पर धमकाने के साथ 50 हजार रुपये की मांग की है।
उसने लिखित शिकायत करने के साथ 58 मिनट की काल रिकार्डिंग भी उपलब्ध कराई थी जिसमें वह 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष ने सचिव डा. वीपी मिश्रा को जांच सौंपी थी। जांच और शिकायतकर्ता के बयान पर वीडीए कर्मी द्वारा 50 हजार रुपये मांगने की बात सही पाई गई।
कर्मी ने अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और विभाग की छवि बिगाड़ने का काम किया है। 18 मार्च-2024 को विजय कुमार मिश्रा को निलंबित करने के साथ प्रभारी अधिकारी संपत्ति कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। साथ ही आरोप पत्र जारी करने पर वह अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दे सका। जबकि शिकायतकर्ता दीपक कुमार ने छह अगस्त-2025 को और सात अगस्त-2025 शिकायतकर्ता का भाई विनय कुमार ने जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दिया।
सचिव ने 18 अक्टूबर-2025 को जांच रिपोर्ट उपाध्यक्ष को भेजी। बावजूद इसके उपाध्यक्ष ने वीडीए कर्मी को दो सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा, फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया।
अवैध निर्माण को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वीडीए कर्मी विजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच चल रही है। जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-पुर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वीडीए
