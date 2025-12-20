Varanasi News: 50 हजार घूस मांगने पर VDA कर्मी बर्खास्त, 58 सेकेंड के रिकार्डिंग में आरोप मिला सही

जेपी पांडेय, वाराणसी। जोन पांच के रामनगर वार्ड में दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण कराने के नाम पर भवन स्वामी से 50 हजार रुपये घूस मांगने और नहीं देने पर निर्माण गिराने की धमकी देने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने विजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त कर दिया।

वीडीए कर्मी विजय कुमार मिश्रा के भवन स्वामी दीपक कुमार से घूस मांगने और धमकाने का करीब 58 सेकेंड काल रिकार्डिंग पर वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा की जांच में आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में वीडीए उपाध्यक्ष ने पिछले दिनों एक जोनल अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की है।

रामनगर वार्ड में दुर्गा मंदिर सुल्तानपुर में अवैध निर्माण कराने के नाम पर वीडीए कर्मी विजय कुमार मिश्रा ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। 16 मार्च-2024 दीपक कुमार ने तत्कालीन वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग से शिकायत किया था कि तीन मार्च-2024 को विजय कुमार मिश्रा अवैध निर्माण के नाम पर धमकाने के साथ 50 हजार रुपये की मांग की है।

उसने लिखित शिकायत करने के साथ 58 मिनट की काल रिकार्डिंग भी उपलब्ध कराई थी जिसमें वह 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष ने सचिव डा. वीपी मिश्रा को जांच सौंपी थी। जांच और शिकायतकर्ता के बयान पर वीडीए कर्मी द्वारा 50 हजार रुपये मांगने की बात सही पाई गई।