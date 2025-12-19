सारनाथ के दवा कारोबारी ने खपाई कफ सीरप की एक लाख शीशी, प्रयागराज-गोरखपुर से मंगाई थी मेडिसिन; FIR

जागरण संवाददाता, वाराणसी। तिसरिया परशुरामपुर निवासी दवा कारोबारी विष्णु पांडेय के खिलाफ सारनाथ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने विष्णु पांडेय के खिलाफ कफ सीरप की एक लाख दो हजार 600 शीशी प्रयागराज और गोरखपुर से मंगाने और उसका गैर चिकित्सकीय उपयोग करने की आशंका में तहरीर दी है।

आरोपित के खिलाफ जांच के लिए प्रयागराज मंडल के सहायक आयुक्त (औषधि) संजय कुमार व गाेरखपुर के औषधि निरीक्षक ने वाराणसी को जांच सौंपी थी। औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने तहरीर में बताया कि विष्णु पांडेय मेसर्स पीडी फार्मा का प्रोपाइटर है। उसने 20 सितंबर से छह अक्टूबर के बीच कोडीनयुक्त इस्कफ सीरप की सौ एमएल की 89 हजार 600 शीशी प्रयागराज के एमके हेल्थ केयर से खरीदी है।

इसी तरह गोरखपुर के औषधि निरीक्षक ने एक रिपोर्ट भेजी कि विष्णु कुमार पांडेय ने गोरखपुर की वीप्रा फार्मास्यूटिकल्स से सौ एमएल की 13 हजार शीशी खरीदी है। चूंकि इन दिनों कफ सीरप तस्करी पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहीं, इसलिए प्रयागराज और गोरखपुर के अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच में विष्णु पांडेय ने न ही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और ना ही स्टाक का सत्यापन कराया गया।