Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारनाथ के दवा कारोबारी ने खपाई कफ सीरप की एक लाख शीशी, प्रयागराज-गोरखपुर से मंगाई थी मेडिसिन; FIR

    By Rakesh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:57 PM (IST)

    वाराणसी में सारनाथ के दवा कारोबारी विष्णु पांडेय के खिलाफ कफ सीरप की एक लाख से अधिक शीशी मंगवाने और गैर-चिकित्सकीय उपयोग की आशंका में मुकदमा दर्ज किया ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। तिसरिया परशुरामपुर निवासी दवा कारोबारी विष्णु पांडेय के खिलाफ सारनाथ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने विष्णु पांडेय के खिलाफ कफ सीरप की एक लाख दो हजार 600 शीशी प्रयागराज और गोरखपुर से मंगाने और उसका गैर चिकित्सकीय उपयोग करने की आशंका में तहरीर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित के खिलाफ जांच के लिए प्रयागराज मंडल के सहायक आयुक्त (औषधि) संजय कुमार व गाेरखपुर के औषधि निरीक्षक ने वाराणसी को जांच सौंपी थी।

    औषधि निरीक्षक जुनाब अली ने तहरीर में बताया कि विष्णु पांडेय मेसर्स पीडी फार्मा का प्रोपाइटर है। उसने 20 सितंबर से छह अक्टूबर के बीच कोडीनयुक्त इस्कफ सीरप की सौ एमएल की 89 हजार 600 शीशी प्रयागराज के एमके हेल्थ केयर से खरीदी है।

    इसी तरह गोरखपुर के औषधि निरीक्षक ने एक रिपोर्ट भेजी कि विष्णु कुमार पांडेय ने गोरखपुर की वीप्रा फार्मास्यूटिकल्स से सौ एमएल की 13 हजार शीशी खरीदी है। चूंकि इन दिनों कफ सीरप तस्करी पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहीं, इसलिए प्रयागराज और गोरखपुर के अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। जांच में विष्णु पांडेय ने न ही दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और ना ही स्टाक का सत्यापन कराया गया।

    औषधि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध विष्णु का मोबाइल बंद होने से औषधियों के क्रय-विक्रय का सत्यापन संभव नहीं है। जिससे कोडीनयुक्त सीरप का गैरचिकित्सकीय प्रयोग आशंकित है। सारनाथ एसओ पंकज त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर सात गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।