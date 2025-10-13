Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वाराणसी के औरा में अवैध प्लाटिंग को वीडीए दस्ते ने किया ध्वस्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

    By Ashok Singh Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:51 PM (IST)

    वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सिकरौल के औरा में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा के नेतृत्व में हुई। वीडीए ने पहले नोटिस दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर ध्वस्तीकरण किया गया। प्राधिकरण ने लोगों से मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही निर्माण करने की अपील की है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। विकास प्राधिकरण के वार्ड-सिकरौल के औरा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। इनको नोटिस दिया गया लेकिन कोई पहल नहीं करने पर वीडीए दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने चेताया कि आम जन मानस से अपील की गई है कि वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें