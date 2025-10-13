वाराणसी के औरा में अवैध प्लाटिंग को वीडीए दस्ते ने किया ध्वस्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी। विकास प्राधिकरण के वार्ड-सिकरौल के औरा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। इनको नोटिस दिया गया लेकिन कोई पहल नहीं करने पर वीडीए दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। उन्होंने चेताया कि आम जन मानस से अपील की गई है कि वीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।