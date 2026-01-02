Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वाराणसी में वरुणा नदी पर बनेगा 19.69 करोड़ का पुल, 15 गांवों को मिलेगा लाभ

    By Ravi Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:18 AM (IST)

    वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में वरुणा नदी पर महादेवा घाट के पास 19.69 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण को मंजूरी मिल गई है। विधायक डॉ. सुनील पटेल की ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    रवि पांडेय, रोहनिया। विधान सभा रोहनिया क्षेत्र के खेवली भतसार से गोसाईंपुर के पास स्थित महादेवा घाट पर शासन की तरफ से वरुणा नदी पर पुल बनने के लिए स्वीकृति मिल गई है। विधायक रोहनिया डा. सुनील कुमार पटेल ने बताया कि काफी समय से क्षेत्र के करीब 15 गांव के लोग नदी पर पुल के लिए परेशान थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों की सुविधा लिए नवंबर 2024 में पुल के लिए प्रस्ताव भेजकर लोक निर्माण मंत्री बृजेश सिंह से भी इसके लिए पहल किया था । जिसके बाद पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने सर्वे के बाद डीपीआर बनाकर भेजा था। जिसकी स्वीकृति सरकार की तरफ से मिलने के बाद सेतु निर्माण के लिए कुल 19.69 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। जिसमें जमीन अधिग्रहण और पुल निर्माण का कार्य होगा।

    सेतु निगम के एक्सियन संतोष निरंजन ने बताया कि कुछ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद मार्च तक निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा । यहां बनने वाले पुल की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 10.5 मीटर दोनों तरफ पटरी के साथ बनेगा । पुल के एक तरफ ख़ेवली भतसार तथा दूसरी तरफ गोसाईंपुर गांव को जोड़ने वाले इस पुल से लहिया , कपरफोरवा, राज्जीपुर , मंगलपुर , काशीपुर , सीहोरवा, तिवारीपुर,भटौली, भढाव, चकरा सहित 15 से ज्यादा गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।

    यह भी पढ़ें- कक्षा चार के उर्दू विषय में जुड़ा नया पाठ 'बेगम हजरत महल', NCERT की किताब को यूपी के संदर्भ में किया बदलाव

    रोहनिया विधायक डा. सुनील पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ससंदीय क्षेत्र तथा रोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को सरकार की तरफ से नववर्ष का तोहफा मिला है।इससे क्षेत्र की जनता में काफी हर्ष का माहौल है।