वाराणसी में वरुणा नदी पर बनेगा 19.69 करोड़ का पुल, 15 गांवों को मिलेगा लाभ

रवि पांडेय, रोहनिया। विधान सभा रोहनिया क्षेत्र के खेवली भतसार से गोसाईंपुर के पास स्थित महादेवा घाट पर शासन की तरफ से वरुणा नदी पर पुल बनने के लिए स्वीकृति मिल गई है। विधायक रोहनिया डा. सुनील कुमार पटेल ने बताया कि काफी समय से क्षेत्र के करीब 15 गांव के लोग नदी पर पुल के लिए परेशान थे।

ग्रामीणों की सुविधा लिए नवंबर 2024 में पुल के लिए प्रस्ताव भेजकर लोक निर्माण मंत्री बृजेश सिंह से भी इसके लिए पहल किया था । जिसके बाद पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने सर्वे के बाद डीपीआर बनाकर भेजा था। जिसकी स्वीकृति सरकार की तरफ से मिलने के बाद सेतु निर्माण के लिए कुल 19.69 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। जिसमें जमीन अधिग्रहण और पुल निर्माण का कार्य होगा।