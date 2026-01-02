ट्रेनों की बगड़ी चाल: महाकाल एक्सप्रेस 14 घंटे लेट पहुंची काशी, अन्य ट्रेनों ने भी यात्रियों को खूब रुलाया
मौसम में सुधार के बावजूद गुरुवार को वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। इंदौर-वाराणसी महाकाल एक्सप्रेस सर्वाधि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम में सुधार के बावजूद गुरुवार को कैंट रेलवे स्टेशन से गुजरने लंबी दूरी की ट्रेनें कई घंटे तक लेट रहीं। इनमें शामिल इंदौर-वाराणसी महाकाल एक्सप्रेस सर्वाधिक 14 घंटे विलंब से पहुंची।
इस ट्रेन को दस घंटे री-शेड्यूल (समय पुनर्निर्धारण) करके चलाया गया। नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 10 घंटे, नई दिल्ली-बनारस सुपरफास्ट साढ़े सात घंटे, फरक्का एक्सप्रेस सात घंटे, शिवगंगा एक्सप्रेस 6.40 घंटे और लिच्छवी एक्सप्रेस 6.15 घंटे देर से आई।
महामना एक्सप्रेस तीन घंटे, हापा-नाहरलगुन फेयर स्पेशल साढ़े छह घंटे, दादर सेंट्रल-बलिया स्पेशल साढ़े छह घंटे, ग्वालियर-बनारस बुंदेलखंड एक्सप्रेस 6.20 घंटे, कोटा-पटना एक्सप्रेस सवा छह घंटे एवं जम्मूतवी-वाराणसी बेगमपुरा एक्सप्रेस 5.20 घंटे की देरी से पहुंची।
जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस 4.40 घंटे, दिल्ली-वाराणसी सुपरफास्ट स्पेशल 4.30 घंटे, रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस चार घंटे, विशाखापत्तनम-बनारस एक्सप्रेस 3.40 घंटे, सूरत-थावे ताप्ती-गंगा एक्सप्रेस तीन घंटे, हावड़ा-देहरादून कुंभ एक्सप्रेस तीन घंटे, जम्मूतवी-पटना अर्चना एक्सप्रेस तीन घंटे, आगरा-बनारस वंदेभारत एक्सप्रेस 2.50 घंटे और हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस 2.30 घंटे देरी से गुजरी।
