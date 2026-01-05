जागरण संवाददाता, वाराणसी। मौसम का रुख सोमवार को सबसे अध‍िक तल्‍ख रहा। तापमान इस सीजन का सबसे कम 6.5 डि‍ग्री दर्ज क‍िया गया। वहीं ईडी की कार्रवाई के अलावा राहुल गांधी और अम‍िताभ ठाकुर को लेकर होने वाली सुनवाई सह‍ित अन्‍य मामले भी चर्चा में बने रहे।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में सोमवार को रहा सीजन का सबसे ठंडा द‍िन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर की ईडी ने की जांच, गंगा विलास क्रूज गंगा में कम पानी होने पर पटना से ही वापस लौटा, राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद पर सुनवाई टली, वाराणसी में पार्क और बंजर भूमि पर कब्जे के खिलाफ आठवें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में फरार मदरसा के प्रबंधक को पकड़ने गई पुलिस पर स्वजन ने लगाया मारपीट का आरोप, बलिया के सुखपुरा में शिव मंदिर से शिवलिंग सह‍ित मां दुर्गा के आभूषण तक चुरा ले गए चोर, बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के बल‍िया में अब नहीं कर पाएंगे मतदान, भदोही सांसद डॉ. विनोद बिन्द ने 2021 के आपराधिक मामले में गाजीपुर न्यायालय में दी गवाही और मीरजापुर में कार पोल से टकराई, उज्जैन के पुजारी परिवार के एक सदस्य सहित चार घायल, एक की मौत स‍ह‍ित अन्‍य खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : जाड़ ने कंपाया हांड़ : सोमवार को रहा सीजन का सबसे ठंडा द‍िन, जान लें मौसम व‍िभाग का जारी अलर्ट वाराणसी : मौसम नए साल पर सोमवार को कहीं अध‍िक तल्‍ख नजर आया। सोमवार को जाड़ ने जो हांड़ कंपाया वह हर उम्र को समझ में आ गया। सुबह इस सीजन का सबसे ठंडा द‍िन दर्ज क‍िया गया। तापमान में कमी रही तो पछुआ हवाओं ने शरीर को कुछ इस कदर बेधा क‍ि मौसम लोगों को सताता हुआ नजर आने लगा। मौसम व‍िभाग ने जो अलर्ट जारी क‍िया था उसमें कि‍सी प्रकार का बदलाव सोमवार को नहीं कि‍या गया है। मौसम व‍िभाग के जारी अलर्ट के अनुसार आठ जनवरी तक मौसम का रुख तल्‍ख रहेगा। न्‍यूनतम पारा 6.5 ड‍िग्री सीजन में सबसे कम जा पहुंचने की वजह से सुबह गलन का व्‍यापक असर भी लोगों को नजर आया।

वाराणसी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर की ईडी ने की जांच, Land Rover Defender, BMW Z4 कार सीज वाराणसी : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में 31.12.2025 और 01.01.2026 को दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। बताया गया क‍ि यह परिसर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े हैं, जो विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लिकेशन के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) के सृजन और लॉन्ड्रिंग में संलिप्त होने के संदेह में हैं। तलाशी के दौरान, अनुराग द्विवेदी की दो महंगी कारें, लैंड रोवर डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू जेड4, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई हैं।

लग्जरी गंगा विलास क्रूज गंगा में कम पानी होने पर पटना से ही वापस लौटा, व‍िदेशी पर्यटक बस से पहुंचे वाराणसी वाराणसी : नवंबर माह में कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ लग्जरी गंगा विलास क्रूज पटना में ही लौटने के लिए इस बार कम पानी होने की वजह से मजबूर हो गया। गंगा नदी में पटना और वाराणसी के बीच कई स्थानों पर जलस्तर कम होने के कारण आगे का सफर संभव नहीं था। इस क्रूज पर सवार 30 विदेशी पर्यटकों को सड़क मार्ग से वाराणसी ले जाया गया। गंगा विलास क्रूज 12 नवंबर को कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। इस यात्रा में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के 30 पर्यटक शामिल थे।

वाराणसी में राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद पर सुनवाई टली, अब सात जनवरी को होगी सुनवाई वाराणसी : पीठासीन अधिकारी के न होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ लंबित परिवाद में सुनवाई नहीं हो सकी, अगली तिथि सात जनवरी नियत की गई है। रैलियों और इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ (एमपी-एमएलए) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत में परिवाद दाखिल की है।

वाराणसी में पार्क और बंजर भूमि पर कब्जे के खिलाफ आठवें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र के नरिया वार्ड स्थित गांधीनगर रोहित नगर में पार्क , कम्युनिटी सेंटर और बंजर भूमि पर कब्जे के खिलाफ कालोनी के लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के क्रम में आठवें दिन अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। सोमवार को स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद वरुण सिंह व अशोक पटेल तथा अधिवक्ता हरिशंकर मिश्रा मंचल के नेतृत्व में जुलूस निकाला। जिसमें भूमाफिया रूपी राक्षस के खिलाफ बैनर तथा दानवों का मुखड़ा लगाकर नारेबाजी करते हुए कालोनियों में विवादित जमीन तक घूमकर नगाड़ा बजाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

आजमगढ़ में फरार मदरसा के प्रबंधक को पकड़ने गई पुलिस पर स्वजन ने लगाया मारपीट का आरोप, मौत के बाद हंगामा आजमगढ़ : रौनापार थाना की पुलिस सोमवार को नई बस्ती में फरार वारंटी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान वारंटी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। स्वजन ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। रौनापार नई बस्ती निवासी 58 वर्षीय कलामुद्दीन इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम नामक मदरसे में प्रबंधक थे और मदरसे का संचालन करते थे। कलामुद्दीन पर एसआइटी जांच कर रहे राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (इओडब्ल्यू) के इंस्पेक्टर कुंवर ब्रह्मप्रकाश ने मदरसा के आधुनिकीकरण के नाम पर शासकीय धन के गबन का रौनापार थाना में मुकदमा दर्ज कराया था।

बलिया के सुखपुरा में शिव मंदिर से शिवलिंग सह‍ित मां दुर्गा के आभूषण तक चुरा ले गए चोर बलिया : बेरुआरबारी क्षेत्र के सुखपुरा कस्बे में रविवार रात को दो मंदिरों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने प्रसिद्ध बुढ़वा शिव मंदिर से ढाई किलो चांदी की परत लगी शिवलिंग और मां दुर्गा के आभूषण चुरा लिए। इसके अलावा, एक अन्य शिवालय से दानपेटी भी चोर अपने साथ ले गए। सोमवार को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया और बताया कि थाना द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चोरों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

बिहार के लोग उत्तर प्रदेश के बल‍िया में अब नहीं कर पाएंगे मतदान, उप जिलाधिकारी ने स्‍पष्‍ट की स्‍थ‍ित‍ि बलिया : बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बिहार में रहने वाले मतदाताओं के उत्तर प्रदेश में मतदान करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने सोमवार को तहसील सभागार में पत्रकारों को बताया कि पिछले चुनाव में खवासपुर और गोपाल नगर के लगभग डेढ़ सौ मतदाता उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह मतदान किया करते थे, लेकिन इस बार एसआइआर के बाद उनका नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से हटा दिया गया है। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब बैरिया विधानसभा के चुनाव में केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले ही मतदान करेंगे। इसके तहत खवासपुर, सिताब दियारा, नौरगा, गोपाल नगर, रामपुर कोडराहा और कूड़रहा नौबरार ग्राम पंचायतों में रहने वाले बिहार के मूल मतदाता सूची से विलोपित कर दिए गए हैं।

भदोही सांसद डॉ. विनोद बिन्द ने 2021 के आपराधिक मामले में गाजीपुर न्यायालय में दी गवाही गाजीपुर : वर्ष 2021 के एक चर्चित आपराधिक मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या-1 एवं विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए शक्ति सिंह की अदालत में सोमवार को भदोही के सांसद डा. विनोद कुमार बिन्द बतौर साक्षी उपस्थित हुए और अपनी गवाही दी। अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के एक गांव में 24 जून 2021 की रात अभियुक्त रणजीत व अनिल द्वारा छेड़छाड़ की घटना की गई थी। विवाद की सूचना मिलने पर पीड़िता का भाई बबलू बिन्द मौके पर पहुंचा, जहां अभियुक्त रणजीत, रामदरश, अनिल व प्रेम बिन्द ने लोहे की राड व डंडों से बबलू बिन्द की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।