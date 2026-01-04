जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख काफी तल्‍ख रहा। रव‍िवार को दोपहर में धूप तो ख‍िली लेक‍िन गलन का असर बरकरार रहा। मौसम की वजह से स्‍कूलों में दो द‍िन का अवकाश घोष‍ित कर द‍िया गया है। जबक‍ि पीएम द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट में आनलाइन शाम‍िल होने की खबर भी चर्चा में रही है।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में आनलाइन हुए शाम‍िल, पीएम मोदी ने वॉलीबाल ख‍िलाड़यों को बनारसी मलइयो का भी आनंद उठाने को कहा, सपाई को छुड़ाने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों ने थाने पर दे दिया धरना, वाराणसी में सेंटर आफ एक्सीलेंस के लिए साई और खेल विभाग के बीच एमओयू, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्री के बैग से मैगजीन और कारतूस बरामद और तीन नहीं चार मार्च को होगी होली आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में बल‍िया में 300 क्विंटल गेहूं लदा ट्रक गायब, मीरजापुर में भाकपा माले नेता जीरा भारती और सुधाकर यादव समेत चार गिरफ्तार, सोनभद्र में आदिवासी किशोरी के साथ दरिंदगी करने वाले तीनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, एनसीएल ककरी कोल परियोजना में हरियाणा के कर्मचारियों ने एक कर्मी को पीटा सह‍ित कई खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी वाराणसी में आयोज‍ित 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में आनलाइन हुए शाम‍िल, कहा - "देश रिफार्म एक्सप्रेस पर सवार है" वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी रव‍िवार को 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में वीड‍ियो काॅन्‍फ्रेंस‍िंंग के जर‍िए शाम‍िल हुए। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के हिस्से के रूप में 1,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन क‍िया तो आयोजन में मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने सबसे पहले मंच पर आयोजन की रूपरेखा के साथ ही देश के व‍िकास के ल‍िए सरकार के क‍िए जा रहे प्रयासों को रेखांक‍ित क‍िया।

पीएम मोदी ने वॉलीबाल ख‍िलाड़यों को बनारसी मलइयो का भी आनंद उठाने को कहा, जान लीज‍िए आख‍िर कैसे बनती है मलइयो वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सिगरा स्थित नवनिर्मित डा. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबाल चैंपियनशिप में वर्चुअली भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि बनारस में इस समय ठंड का मौसम है, जो विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का सही समय है। उन्होंने खिलाड़ियों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा स्नान का अनुभव लेने की सलाह दी। प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को यह भी बताया कि यदि उन्हें समय मिले तो उन्हें बनारस की प्रसिद्ध मिठाई मलइयो का आनंद अवश्य लेना चाहिए। बनारसी मलइयो का स्वाद अद्वितीय है, जिसे चखने पर यह पता ही नहीं चलता कि यह खाया जा रहा है या पिया जा रहा है।

वाराणसी में सपाई को छुड़ाने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों ने थाने पर दे दिया धरना, जान लें पूरा प्रकरण वाराणसी : थाना क्षेत्र के कोरौता गांव में एक सरकारी जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा जबरन बुद्ध बिहार पार्क बनाने के लिए मिट्टी गिराने का प्रयास किया गया। जब पुलिस ने इस कार्य को रोकने का प्रयास किया, तो ग्राम प्रधान ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना की सूचना मिलते ही गांव के भाजपा पदाधिकारी, जिनमें ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवेश पटेल, भानुशंकर पटेल, प्रमोद पटेल, सर्वेश पटेल, आनंद पटेल, अभय पटेल, धीरज साहू आदि शामिल थे, लोहता थाने पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे।

वाराणसी में सेंटर आफ एक्सीलेंस के लिए साई और खेल विभाग के बीच हुआ एमओयू वाराणसी : अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाले सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस (एनसीओई) का निर्माण किया गया है। इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकार्पण किया था। एक साल बाद उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने तय किया था कि एनसीओई का संचालन भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ही करेगा। इसे लेकर राष्ट्रीय वालीबाल चैंपियनशिप के दौरान आज साई और खेल विभाग उत्तर प्रदेश के बीच सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कांप्लेक्स सेंटर आफ एक्ससिलेन्स के बीच एमओयू हो गया।

एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे यात्री के बैग से मैगजीन और कारतूस बरामद वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर में रविवार को मीरजापुर निवासी भुवनेश्वर नाथ तिवारी एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे। सुरक्षा जांच के दौरान उनके बैग से एक मैगजीन और छह कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यात्री को रोक लिया और उसके सामान की गहन जांच की। बरामद किए गए कारतूसों की प्रकृति और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

Holi 2026 : तीन नहीं चार मार्च को होगी होली, काशी के ज्योतिषाचार्यों ने बताई इसके पीछे की बड़ी वजह वाराणसी : होली का पर्व, जो रंगों और उल्लास का प्रतीक है, इस वर्ष कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण एक दिन बाद मनाया जाएगा। प्रायः होलिका दहन रात्रि में और रंगोत्सव प्रातःकाल मनाने की परंपरा है, लेकिन इस बार चंद्रग्रहण के कारण यह पर्व चार मार्च को मनाया जाएगा। इसके पीछे काशी के ज्‍योत‍िषाचार्यों ने बड़ी वजह बताई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पांडेय ने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा का आरंभ दो मार्च को सायंकाल 5:21 बजे से होगा, जो अगले दिन सायंकाल 4:34 बजे तक रहेगा।

बल‍िया में 300 क्विंटल गेहूं लदा ट्रक गायब, ट्रक मालिक, चालक व ट्रांसपोर्टर पर मुकदमा बलिया : एक जनवरी को विजय ट्रेडर्स, सलेमपुर से बिहार के हाजीपुर के लिए 300 क्विंटल गेहूं लादकर निकला ट्रक गायब हो गया है। इस मामले में नगरा पुलिस ने ट्रक चालक शनि कुमार, ट्रांसपोर्टर छोटेलाल और ट्रक मालिक आशुतोष यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि ट्रक की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। सलेमपुर निवासी छठ्ठू प्रसाद ने थाने में दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि जीएस ट्रांसपोर्ट कंपनी, घोसी के छोटेलाल से हाजीपुर भेजने के लिए ट्रक की व्यवस्था की गई थी।

मीरजापुर में भाकपा माले नेता जीरा भारती और सुधाकर यादव समेत चार गिरफ्तार, भेजा जेल मीरजापुर : लालगंज के तेंदुआ खुर्द गांव में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमले के मामले में भाकपा माले की नेता जीरा भारती, सुधाकर यादव सहित चार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में सात नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, वन विभाग की टीम शनिवार को लालगंज के तेंदुआ खुर्द गांव में ग्रामीणों द्वारा जंगल की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। इसी दौरान भाकपा माले की नेता जीरा भारती और अन्य आरोपितों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए।

सोनभद्र में आदिवासी किशोरी के साथ दरिंदगी करने वाले तीनों आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार सोनभद्र : आदिवासी किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में ओबरा पुलिस ने केस दर्ज होने के 30 घंटों में ही तीनों आरोपितों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपित के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते 30 दिसंबर की शाम भलुआ टोला इलाके में स्थित एक पहाड़ी पर आरोपितों द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मुख्य आरोपित पप्पू उर्फ़ बिंदु यादव राज मिस्त्री का काम करता है, उसने अपने अन्य दो साथियों अर्जुन डोम और करन डोम के साथ मिलकर रेणुकापार आदिवासी अंचल की रहने वाली एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया।