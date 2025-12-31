Language
    Varanasi Top 10 news, 31 December 2025 : तीन जनवरी तक मौसम व‍िभाग का अलर्ट, काली माता मंदिर में आग और सोनभद्र में स्‍वास्‍थ्‍य अध‍िकारी से छेड़खानी सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:44 PM (IST)

    वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरों में 3 जनवरी तक मौसम विभाग का अलर्ट, नारियल कचरे का पुनर्चक्रण, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का माफिया के खिलाफ संक ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में बुधवार को सुबह घने कोहरे का दौर रहा तो सुबह नौ बजे के बाद आसमान साफ हुआ तो गलन में कुछ कमी भी आई। धूप खि‍लने के बाद लोगों ने धूप भी सेंकी तो वातावरण खुशनुमा भी हो गया। नए साल के स्‍वागत में बाबा दरबार में लोगों की भी खूब भीड़ उमड़ी। 

    वाराणसी की प्रमुख खबरों में तीन जनवरी तक के ल‍िए मौसम व‍िभाग का अलर्ट, नारियल के कचरे को पुनर्चक्रित कर प्राप्‍त कर रहे लाभ, पुलिस कमिश्नर मोह‍ित अग्रवाल ने नए साल में ल‍िया संकल्‍प, सारनाथ में अराजकतत्वों ने काली माता मंदिर में लगाई आग, काशी में आभार प्रदर्शन और बाबा के आशीष के लिए अपने आराध्य की देहरी पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु आ‍द‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

    पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में बल‍िया के सिकंदरपुर में कंपनी के नकली लेबल लगे 30 पंखे व 140 आयरन बरामद, भदोही को माघ मेले के लिए 25 रोडवेज बसें मिलेंगी, चंदौली में क‍िन्‍नर के घर बम धमाके के बाद पुल‍िस तलाश रही दो आरोपित, गाजीपुर में तिहरे हत्याकांड की जांच और सोनभद्र में अध‍िकारी ने की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से छेड़खानी आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी सह‍ित पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें

    वाराणसी में मौसम व‍िभाग ने तीन जनवरी तक के ल‍िए जारी क‍िया अलर्ट, जान लें मौसमी बदलाव को

    वाराणसी : मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुरूप ही बुधवार को मौसम सुबह घने कोहरे का बना रहा। सुबह नौ बजे आसमान साफ होना शुरू हुआ तो गलन का प्रकोप भी कुछ कम हुआ और धूप ख‍िलने पर लोग धूप भी सेंकने पहुंचे। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि आगामी तीन जनवरी तक के ल‍िए अलर्ट जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग के अलर्ट के बाद वातावरण में गलन का प्रकोप शुरू होने की उम्‍मीद है। पछुआ हवाओं का जोर रहने पर माना जा रहा है क‍ि वातावरण में गलन का प्रकोप और भी बढ़ेगा। बुधवार की सुबह मौसम का रुख तल्‍खी भरा रहा और गलन का प्रकोप व्‍यापक तौर पर रहा।

    काशी में नारियल के छिलके से मिट्टी तक, स्थानीय निकाय नारियल के कचरे को पुनर्चक्रित कर प्राप्‍त कर रहे लाभ

    वाराणसी : ओडिशा के पुरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों ने मंदिर से निकलने वाले नारियल के कचरे को संसाधित करने के लिए विशेष सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित की हैं। वाराणसी में नारियल के छिलके से मिट्टी और रेशे प्राप्त करने का लाभ अब शुरू हो चुका है। भारत के शहरी स्थानीय निकाय नारियल कचरे को पुनर्चक्रित करके आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों ने मंदिर से निकलने वाले नारियल कचरे को संसाधित करने के लिए विशेष सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं स्थापित की हैं।

    वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोह‍ित अग्रवाल ने नए साल में ल‍िया संकल्‍प - 'माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का चलेगा दौर'

    वाराणसी : वर्ष 2026 के पहले दिन, जब हर कोई नए संकल्प लेने में व्यस्त है, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी अपने पांच महत्वपूर्ण संकल्पों की घोषणा की है। इनमें सबसे प्रमुख है, अपराध के पीछे छिपे माफिया को समाप्त करना। उन्होंने बताया कि गो तस्करी, मादक तस्करी और आपराधिक गिरोहों पर तो पुलिस का शिकंजा कसता है, लेकिन छोटे-बड़े अपराधों के पीछे छिपा माफिया अक्सर बच निकलता है। यह माफिया नव युवकों को बरगलाकर नए अपराधों को जन्म देता है, जिससे समाज में असुरक्षा का माहौल बनता है। पुलिस कमिश्नर ने अपने संकल्पों को प्राथमिकता के अनुसार सूचीबद्ध किया है।

    सारनाथ में अराजकतत्वों ने काली माता मंदिर में लगाई आग, हजारों नारियल और चुनरी संग पेड़ भी जला

    वाराणसी : सारनाथ के आशापुर चौराहे पर स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में बीती रात अराजकतत्वों ने आग लगा दी। यह घटना इतनी गंभीर थी कि आग की लपटों ने काली माता की प्रतिमा, हजारों नारियल और चुनरी को जलाकर राख कर दिया। फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। स्‍थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना रात लगभग साढ़े तीन बजे हुई, जब अराजकतत्वों ने मंदिर के पास स्थित विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आग लगाने के लिए बिजली का तार काट दिया।

    काशी में आभार प्रदर्शन और बाबा के आशीष के लिए अपने आराध्य की देहरी पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, आस्‍था की भीड़ ने लगाई हाज‍िरी

    वाराणसी : काशी में बाबा के दर्शन पूजन और आशीष के ल‍िए आस्‍था का सावन मानो माघ के पूर्व ही नए साल का स्‍वागत करने के ल‍िए उमड़ पड़ा हो। बाबा दरबार में आस्‍थावानों की भीड़ अपार है तो दूसरी ओर व‍ि‍भ‍िन्‍न मंदि‍रों में आस्‍थावानों की भीड़ भी खूब उमड़ रही है। नए साल पर होटल, धर्मशाला, पीजी और नाव बजड़े इतने बुक हो चुके हैं क‍ि बजट अब मानो उफान मारने लगा है। दूसरी ओर गंगा में भी ट्रैफ‍िक जाम जैसी नौबत आ रही है। बुधवार को बाबा दरबार से लेकर गंगधार तक आस्‍था का उफान एकाकार सा नजर आया। बाबा दरबार में भीड़ उमड़ने के साथ ही आस्‍थावानों का जमावड़ा भी घाटों से लेकर व‍िभ‍िन्‍न मंदि‍रों तक है।

    बल‍िया के सिकंदरपुर में कंपनी के नकली लेबल लगे 30 पंखे व 140 आयरन बरामद, कापीराइट के तहत मुकदमा

    बलिया : सिकंदरपुर बाजार में नामी कंपनियों की साख से खुलेआम खिलवाड़ करते हुए लोकल स्तर पर तैयार सामान पर ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर उपभोक्ताओं को वर्षों से ठगा जा रहा था। एंकर, उषा और प्रेस्टीज जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से नकली पंखा और आयरन बेचे जा रहे थे। इस संगठित फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कोतवाली सिकंदरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई में हुआ है। छापेमारी में 30 नकली पंखे व 140 आयरन बरामद होने से पूरे इलाके में खलबली मच गई।

    भदोही को माघ मेले के लिए 25 रोडवेज बसें मिलेंगी, भदोही और ज्ञानपुर से झूंसी के लिए होगा संचालन

    भदोही : प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगने वाले माघ मेले के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी ने विशेष तैयारियां की हैं। यह मेला श्रद्धालुओं के लिए 3 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान पौष पूर्णिमा स्नान से लेकर महाशिवरात्रि तक विशेष बसों का संचालन किया जाएगा। ज्ञानपुर-झूंसी के बीच 15 बसों और भदोही-झूंसी के बीच 10 बसों का संचालन किया जाएगा। ये सभी बसें वाराणसी और जौनपुर डिपो से चलाई जाएंगी।

    चंदौली में क‍िन्‍नर के घर बम धमाके के बाद पुल‍िस तलाश रही दो आरोपित, 25-25 हजार का इनाम घोषित

    चंदौली : बलुआ थाना क्षेत्र के मोहरगंज में किन्नरों के घर में हुए विस्फोट के मामले में मुख्य आरोपित अभिषेक सिंह और विकास सिंह पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। यह विस्फोट आधी रात को हुआ, जिसमें मकान की एक दीवार गिर गई और तीन मंजिला इमारत हिल गई। पुलिस के अनुसार, अभिषेक और विकास पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। हाल ही में जेल से छूटने के बाद उन्होंने इस बम धमाके की वारदात को अंजाम दिया।

    गाजीपुर में तिहरे हत्याकांड की जांच: पोखरे से हथियार निकालने का काम पंप खराब होने से रुका

    गाजीपुर : गहमर में ट्रिपल मर्डर के बाद असलहा बरामदगी के लिए खेलूराय पट्टी स्थित पोखरे का पानी निकाले जाने का काम मंगलवार की रात पंप खराब होने के बाद रुक गया। प्रशासन पंप की मरम्मत करा रहा है, ताकि जल्द से पानी निकालने का काम शुरू किया जा सके।दरअसल छह दिन पूर्व वर्चस्व को लेकर गहमर में तीन युवकों विक्की, सौरभ और अंकित की हत्या कर शव को पोखरे में फेंक दिया गया था। विक्की और सौरभ का शव तो घटना के अगले दिन ही बरामद हो गया, मगर अंकित का शव नहीं मिल रहा था।

    सोनभद्र में अध‍िकारी ने की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी से छेड़खानी, डिलीवरी रूम में ग‍ि‍राकर गलत तरीके से छुआ, मुकदमा दर्ज

    सोनभद्र : एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने ही विभाग के एक अधिकारी पर छेड़खानी, जबरदस्ती और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पिपरी थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 30 दिसंबर को सुबह लगभग 10 बजे म्योरपुर सीएचसी में तैनात ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर राम सिंह ने उन्हें फोन कर केंद्र पर बुलाया। उन्होंने कहा कि एक चेकलिस्ट भरनी है। सूचना मिलने पर पीड़िता जल्दबाजी में केंद्र पहुंचीं।

