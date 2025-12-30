जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मंगलवार को मौसम का रुख काफी तल्‍ख रहा। वाराणसी में सात ड‍िग्री तक तापमान जा पहुंचा। इसके अलावा मीरजापुर में हत्‍या सह‍ित काशी में बाबा के दर्शन के ल‍िए उमड़ी भीड़ सह‍ित कई अन्‍य खबरें चर्चा में बनी रहीं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी में सात ड‍िग्री दर्ज क‍िया गया पारा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु, आस्‍थावानों से बम-बम हुई काशी आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुजुर्ग और तलाकशुदा बेटी ने खाया विषाक्त पदार्थ, वाराणसी में फर्जी ई-वे बिल से 3.41 लाख कफ सीरप की तस्करी मामले में दो गिरफ्तार और एक जनवरी से पूर्वोत्तर रेलवे ने 24 ट्रेनों के समय सार‍िणी में क‍िया बदलाव सह‍ित अन्‍य खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों मेंमीरजापुर में भूत-प्रेत के चक्कर में आपस में धारदार हथियार से मारपीट, दो की गई जान, गाजीपुर के गहमर में हत्या कर तालाब में फेंका गया तीसरा शव मिला, माता प्रसाद ने बताया क‍ि भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रतिबंध लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ, आजमगढ़ में कोडीन युक्त कफ सीरप प्रकरण में मंडल के पांच मेडिकल फर्मों का लाइसेंस निरस्त, युवक-युवती में इंस्टाग्राम पर हो गया था प्यार, सिवान से मिलने बलिया पहुंचा युवक, दो द‍िन बाद बाल‍िग होने पर होगी शादी आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल कह टॉप 10 खबरें : वाराणसी में सात ड‍िग्री दर्ज क‍िया गया पारा, गलन के बाद दोपहर से पहले खि‍ली धूप, मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया यह अलर्ट वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख लगातार बदलाव की ओर बना हुआ है। मंगलवार को सीजन का सबसे कम तापमान सात ड‍िग्री सेल्‍स‍ियस दर्ज क‍िया गया। इसकी वजह से सुबह से ही गलन का दौर वातावरण में बना रहा। हालांक‍ि गलन का असर होने के बाद सुबह 11 बजे के बाद आसमान साफ होना शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद धूप ख‍िलने के बाद लोग धूप भी सेंकने न‍िकले। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुसार अब गलन और कोहरे का दौर कुछ द‍ि‍नों तक बना रह सकता है। मौसम व‍िभाग ने 31 द‍िसंबर के ल‍िए घने कोहरे का अलर्ट जारी क‍िया है। मौसम का रुख साफ होने के बाद अब कोहरे का असर बनने की उम्‍मीद बढ़ी है।

VIDEO : नए साल पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन को पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु, आस्‍थावानों से बम-बम हुई काशी वाराणसी : पर्यटकों के ल‍िए नया साल मनाने के ल‍िए टूर‍िस्‍ट डेस्‍ट‍िनेशन अब गोवा मनाली से बदलकर आस्‍थापथ पर काशी हो गया है। बाबा के भक्‍तों की भीड़ नए साल पर बाबा का दर्शन करने के ल‍िए प्रचंड रूप से पहुंच रही है। माना जा रहा है क‍ि अब काशी देश का सबसे बड़ा पर्यटन का हब हो चुका है जबक‍ि पर्यटकों का आगमन नए साल पर हो रहा है तो काशी में भीड़ भी प्रचंड हो चली है। सोमवार को दोपहर तक एक लाख से अध‍िक लोग बाबा का दर्शन कर चुके थे। नववर्ष की शुरुआत से पहले काशी में बाबा विश्वनाथ के भक्तों की भीड़ में तेजी से वृद्धि हो रही है। श्रद्धालु यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और मां गंगा में पुण्य डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि वे वर्ष के अंत को विदाई और नए वर्ष के स्वागत की कामना कर सकें।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे बुजुर्ग और तलाकशुदा बेटी ने खाया विषाक्त पदार्थ, बुजुर्ग की मौत बेटी की हालत गंभीर वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र के महेश नगर कालोनी के रहने वाले बृजेश त्रिपाठी ( 75 वर्ष ) और उनकी तलाकशुदा बेटी लता ( 42 वर्ष ) ने सोमवार की रात कीटनाशक पदार्थ खा लिया जिसके बाद बुजुर्ग बृजेश त्रिपाठी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि बेटी जिंदगी और मौत के बीच फोर्ड अस्पताल में जूझ रही है। प्रथम दृष्टया मामला आर्थिक तंगी से जुड़ा है। मृतक बृजेश त्रिपाठी मूलरूप से देवरिया लार रोड के रहने वाले थे लेकिन करीब 40 वर्षों से यहीं रहकर डाक विभाग से रिटायर हुए थे । इसके बाद पूजा पाठ भी कराते थे।

वाराणसी में फर्जी ई-वे बिल से 3.41 लाख कफ सीरप की तस्करी मामले में दो गिरफ्तार वाराणसी : कफ सीरप तस्करी के एक मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की टीम ने दो आरोपितों प्रतीक कुमार और धर्मेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने कफ सीरप तस्करी के गिरोह के सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोलानाथ जायसवाल के साथ मिलकर फर्जी और कूटरचित जीएसटी इनवाइस/ई-वे बिल बनाकर 3.41 लाख शीशियां खपाईं। प्रतीक की फर्म शिल्पी फार्मा ने कफ सीरप की 1.41 लाख शीशियां रांची स्थित भोला प्रसाद की फर्म शैली ट्रेडर्स से खरीदीं, जिन्हें लगभग 2.18 करोड़ रुपये में बेचा गया।

एक जनवरी से पूर्वोत्तर रेलवे ने 24 ट्रेनों के समय सार‍िणी में क‍िया बदलाव, नोट कर लें परि‍वर्त‍ित समय, नहीं तो छूट जाएगी ट्रेन वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे ने 01 जनवरी, 2026 से लागू होने वाली नई समय-सारणी के तहत 24 गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय में परिवर्तन की घोषणा की है। यह बदलाव विभिन्न स्टेशनों पर प्रभावी होगा, जिससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में सुविधा होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे नई समय-सारणी की जानकारी प्राप्त करें और अपनी यात्रा की तैयारी उसी के अनुसार करें, अन्‍यथा ट्रेन छूट भी सकती है। यह कदम यात्रियों की सुविधा और समय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

मीरजापुर में भूत-प्रेत के चक्कर में आपस में धारदार हथियार से मारपीट, दो की गई जान मीरजापुर : अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। यह घटना चुनार थाना क्षेत्र के लाहौरा गांव के पूर्वा नगरी में हुई, जहां दो व्यक्तियों के बीच भूत-प्रेत के विषय पर विवाद हुआ। इस विवाद के परिणामस्वरूप दोनों ने धारदार हथियार से एक-दूसरे पर हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी ऑपरेशन मनीष मिश्रा मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। उन्होंने बताया कि झारखंड निवासी 40 वर्षीय कन्त लाल और घोरावल सोनभद्र निवासी 56 वर्षीय प्रेमलाल के बीच अंधविश्वास को लेकर विवाद हुआ।

गाजीपुर के गहमर में हत्या कर तालाब में फेंका गया तीसरा शव मिला, स्थानीय लोगों में फिर से आक्रोश गाजीपुर: सैनिक बहुल्य गहमर गांव में खेमनराय और खेलूराय पट्टी के बीच चल रही आपसी वर्चस्व की लड़ाई में तीन युवकों की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में तीसरा शव भी मिल गया है। तालाब का पानी निकालने के दौरान अंकित सिंह का शव बरामद हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में फिर से गुस्सा बढ़ गया है। बुधवार की रात खेलूराय पट्टी के युवकों ने मिलकर खेमनराय पट्टी निवासी विक्की सिंह और बाबू राय पट्टी के सौरभ सिंह की निर्मम हत्या कर दी। इनका साथी अंकित सिंह, जो शादियाबाद के छिड़ी चौरा का निवासी था और अपने ननिहाल गहमर के घोपाल राय पट्टी में रहता था, लापता था।

भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रतिबंध लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ : माता प्रसाद पांडेय गाजीपुर : नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भाजपा सरकार पर ब्राह्मण समाज के विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस उपेक्षा के चलते ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक आयोजित की, जिसे भाजपा ने प्रतिबंधित कर दिया। यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि सभी को बैठक करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्‍होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के उस बयान का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज को सपा में शामिल होने और सम्मान देने की बात कही थी।

आजमगढ़ में कोडीन युक्त कफ सीरप प्रकरण में मंडल के पांच मेडिकल फर्मों का लाइसेंस निरस्त आजमगढ़ : कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी के मामले में मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया जारी है। एफएसडीए(खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) ने मंडल की 11 मेडिकल फर्मों को नोटिस जारी किया था। जिसमें आजमगढ़ की चार फर्मों ने नोटिस का जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। जिसके कारण उनके लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिए गए थे। अब बलिया की तीन व आजमगढ़ की दो सहित पांच मेडिकल फर्मों ने नोटिस का जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके कारण बलिया की तीन व आजमगढ़ की दो मेडिकल फर्मों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए।

युवक-युवती में इंस्टाग्राम पर हो गया था प्यार, सिवान से मिलने बलिया पहुंचा युवक, दो द‍िन बाद बाल‍िग होने पर होगी शादी बलिया : प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कानून की भी अपनी सीमाएं हैं। बांसडीह रोड क्षेत्र के एक गांव में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी शादी के मुहाने तक तो पहुंची, लेकिन कानूनी उम्र के पेंच ने दो दिन का ब्रेक लगा दिया। अभी युवक को बालिग होने में दो दिन का समय है, ऐसे में दो दिन बाद दोनों की शादी होने की उम्मीद पर‍िजनों द्वारा जताई जा रही है। बिहार के सिवान जिले के एक गांव का रहने वाला युवक सोमवार देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने बांसडीह रोड क्षेत्र स्थित उसके गांव पहुंच गया।