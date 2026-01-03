Varanasi Top 10 News, 3 January 2025 : आसमान से बरसा कोहरा, हादसे में चार की मौत, काशी पहुंचे योगी और 500 साल बाद होगी परिक्रमा सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में शनिवार को मौसम का रुख काफी तल्ख रहा और सुबह लगा मानो कोहरा ही बरस रहा हो। जबकि दूसरी ओर आजमगढ़ और मीरजापुर में कोहरे से चार लोगों की मौत भी हो गई। जबकि अवधेशानंद गिरि के काशी आगमन सहित कई अन्य आयोजन चर्चा में रहे।
वाराणसी की प्रमुख खबरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी, 500 साल पहले अकबर के समय बंद हो गई परिक्रमा का जूना अखाड़ा करेगा आयोजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता खुद फोन छीनने वाले के घर आधी रात जा पहुंचीं, सारनाथ के नशा मुक्ति केंद्र संचालक सहित तीन गिरफ्तार, वाराणसी सहित पूर्वांचल में बरस पड़ा कोहरा आदि खबरें चर्चा में रहीं।
पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता-पुत्री की माैत, मीरजापुर में घने कोहरे में डिवाइडर से टकराने पर बाइक चालक और पीछे बैठी महिला की मौत, भदोही में साइबर ठगों ने वियतनाम के मोबाइल नंबर से अधिकारियों को किया फोन, जौनपुर में पूर्व मंगेतर पर युवती की निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी का आरोप, मीरजापुर में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे काशी, सर्किट हाउस में करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक
वाराणसी : ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार शाम को एयरपोर्ट पहुंचकर सड़क मार्ग से सर्किट हाउस के लिए निकल गए हैं। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कालभैरव व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रैन बसेरा का निरीक्षण करेंगे और टाउनहाल में गरीबों को कंबल वितरित करेंगे। वह रविवार को दोपहर 12 बजे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कांपलेक्स में राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे।
500 साल पहले अकबर के समय बंद हो गई परिक्रमा का जूना अखाड़ा करेगा आयोजन, 5-8 जनवरी को होगी परिक्रमा
वाराणसी : पौष पूर्णिमा के अवसर पर काशी में श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़ा के आचार्यपीठ “श्रीमृत्युंजय मठ” पर आचार्यमहामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानन्द गिरि महाराज का आगमन हुआ। उनके काशी पहुंचते ही साधु-संतों और श्रद्धालुओं में उत्साह का वातावरण देखने को मिला। हनुमानघाट स्थित श्रीमृत्युंजय मठ में साधक-समूह द्वारा विधिवत स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर श्रीमृत्युंजय मठ में भगवान मृत्युञ्जय की विशेष उपासना एवं आराधना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में नागा संन्यासी और साधु-संत काशी पहुंचे, जिससे आध्यात्मिक वातावरण और भी दिव्य हो गया।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता खुद फोन छीनने वाले के घर आधी रात जा पहुंचीं, पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
वाराणसी : बनारस ठगों के लिए फेमस था लेकिन पर्यटकों की बाढ़ आने के बाद अब उचक्कों और चोरों की पौ बारह है। साथ ही लचर पुलिसिंंग से पर्यटकों के साथ दुर्घटना के बाद उनका अहयोगात्मक रवैया भी काफी चर्चा में है। कुछ ऐसा ही मामला बीते दिनों सामने आया सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकिता के साथ, जिन्होंने वाराणसी पुलिस को आईना दिखाया और अस्सी घाट पर मोबाइल चोर गिरोह को बिना पुलिस के सहयोग के ही बेनकाब किया। अस्सी घाट से दो लाख रुपये कीमत का आई फोन छीने जाने के बाद वह खुद तकनीक के सहारे आधी रात चोर के घर जा पहुंचीं। हालांकि पुलिस ने रात में औपचारिकता भर का काम किया तो चोर के पास 20 कीमती फोन बरामद हुए।
सारनाथ के नशा मुक्ति केंद्र संचालक सहित तीन गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट लगने से मौत
वाराणसी : सारनाथ बुद्धा सिटी कालोनी में स्थित जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र में बीएचयू के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, छात्र की मौत मारपीट के कारण हुई है। इस मामले में सारनाथ पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सहित तीन लोगों को aगिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना ने बताया कि जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र में नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए जीजीआईसी सैयदराजा की प्रधानाचार्या प्रतिभा गोस्वामी ने अपने पुत्र आदित्य गोस्वामी, जो बीएचयू में मानव विज्ञान में एमए के छात्र थे उनको 19 हजार रुपये प्रतिमाह के पैकेज पर 27 दिसंबर को भर्ती कराया था।
पूर्वांचल में बरस पड़ा कोहरा, भीगी सुबह में घुली गलन, आठ जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट
वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख नए साल में काफी तल्ख इस लिहाज से रहा कि शनिवार को सुबह मानो कोहरा बरस पड़ा। सुबह तीन बजे के बाद कोहरे और कुहासे के बीच कोहरे की बूंदें धरती पर उमड़ने लगीं। गलन का असर शुरू हुआ तो वातावरण में कोहरा भी उजाला होते ही प्रभावी नजर आया। वातावरण में सिहरन का प्रकोप बढ़ा तो मौसम तल्ख नजर आने लगा। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुरूप ही वातावरण में ठंड का प्रकोप नजर आया।
आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता-पुत्री की माैत, पत्नी गंभीर रूप से घायल
आजमगढ़ : रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला बाजार स्थित आवक मोड़ पर शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मेंहनगर के अहियाई गांव निवासी 40 वर्षीय प्रमोद चौहान और उनकी तीन वर्षीय बेटी सानवी की मौत हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर पीछे बैठी पत्नी भी घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को रानीकी सराय सीएचसी पर इलाज के लिए भेजा। डाक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।
मीरजापुर में घने कोहरे में डिवाइडर से टकराने पर बाइक चालक और पीछे बैठी महिला की मौत
मीरजापुर : क्षेत्र के मीरजापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 स्थित लहुरियादह गांव में शुक्रवार की देर रात कोहरे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक युवक व बाइक पर पीछे बैठी महिला को अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। क्षेत्र के भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव निवासी 25 वर्षीय विनोद कुमार कोल मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजाधौ गांव निवासी 40 वर्षीया सेम्मू देवी पत्नी सुखलाल के साथ ड्रमंडगंज बाजार दुकान का सामान लेने गए थे।
भदोही में साइबर ठगों ने वियतनाम के मोबाइल नंबर से अधिकारियों को किया फोन, कहा - 'डीएम कार्यालय आ जाओ'
भदोही : साइबर ठगों ने जिलाधिकारी शैलेष कुमार का नाम और प्रोफाइल फोटो का उपयोग करते हुए एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर 84 362607763 से कई अधिकारियों को व्हाट्स एप मैसेज भेजे और कुछ को फोन करके तलब कर लिया। इस घटना के बाद तहसीलदार ज्ञानपुर, फूड इंस्पेक्टर और बीडा के एक्सईएन डीएम कार्यालय जा पहुंचे। इतने अधिकारियों के आ जाने पर जब जिलाधिकारी ने उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे आपके मैसेज पर आए हैं। इस पर जिलाधिकारी का माथा ठनका और उन्होंने उस नंबर की जांच की, जो वियतनाम का निकला।
जौनपुर में पूर्व मंगेतर पर युवती की निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज
जौनपुर : शादी टूटने के बाद युवती की प्राइवेट फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देने के आरोपित पूर्व मंगेतर के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित प्रतापगढ़ जिले का निवासी है। यह कार्रवाई पीड़िता के चाचा की तहरीर पर की गई।क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी भतीजी का विवाह प्रतापगढ़ जिले के गोपापुर गांव निवासी शिवम सिंह के साथ होना तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद शिवम सिंह ने उनकी भतीजी के साथ कुछ फोटो खींच लिया था। पारिवारिक कारणों के चलते रिश्ता टूट गया।
मीरजापुर में वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, आठ कर्मी हुए घायल
मीरजापुर : लालगंज क्षेत्र में शनिवार सुबह वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। यह टीम जंगल की रक्षा के लिए निकली थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रामीणों ने उन पर पथराव कर दिया। इस हमले में आठ वनकर्मी घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वन विभाग के एक दारोगा ने इस मामले में 24 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फारेस्टर विनयेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 12 हेक्टेयर वन भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर लिया था, जो आरक्षित वनभूमि है।
