वाराणसी : सारनाथ बुद्धा सिटी कालोनी में स्थित जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र में बीएचयू के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, छात्र की मौत मारपीट के कारण हुई है। इस मामले में सारनाथ पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र के संचालक सहित तीन लोगों को aगिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहायक पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना ने बताया कि जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र में नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए जीजीआईसी सैयदराजा की प्रधानाचार्या प्रतिभा गोस्वामी ने अपने पुत्र आदित्य गोस्वामी, जो बीएचयू में मानव विज्ञान में एमए के छात्र थे उनको 19 हजार रुपये प्रतिमाह के पैकेज पर 27 दिसंबर को भर्ती कराया था।

पूर्वांचल में बरस पड़ा कोहरा, भीगी सुबह में घुली गलन, आठ जनवरी तक के ल‍िए मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया नया अलर्ट वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में मौसम का रुख नए साल में काफी तल्‍ख इस ल‍िहाज से रहा क‍ि शन‍िवार को सुबह मानो कोहरा बरस पड़ा। सुबह तीन बजे के बाद कोहरे और कुहासे के बीच कोहरे की बूंदें धरती पर उमड़ने लगीं। गलन का असर शुरू हुआ तो वातावरण में कोहरा भी उजाला होते ही प्रभावी नजर आया। वातावरण में स‍िहरन का प्रकोप बढ़ा तो मौसम तल्‍ख नजर आने लगा। मौसम व‍िभाग के अनुमानों के अनुरूप ही वातावरण में ठंड का प्रकोप नजर आया।

आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता-पुत्री की माैत, पत्नी गंभीर रूप से घायल आजमगढ़ : रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला बाजार स्थित आवक मोड़ पर शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मेंहनगर के अहियाई गांव निवासी 40 वर्षीय प्रमोद चौहान और उनकी तीन वर्षीय बेटी सानवी की मौत हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर पीछे बैठी पत्नी भी घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को रानीकी सराय सीएचसी पर इलाज के लिए भेजा। डाक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

मीरजापुर में घने कोहरे में डिवाइडर से टकराने पर बाइक चालक और पीछे बैठी महिला की मौत मीरजापुर : क्षेत्र के मीरजापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 स्थित लहुरियादह गांव में शुक्रवार की देर रात कोहरे के कारण बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक युवक व बाइक पर पीछे बैठी महिला को अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। क्षेत्र के भैसोड़ बलाय पहाड़ गांव निवासी 25 वर्षीय विनोद कुमार कोल मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राजाधौ गांव निवासी 40 वर्षीया सेम्मू देवी पत्नी सुखलाल के साथ ड्रमंडगंज बाजार दुकान का सामान लेने गए थे।

भदोही में साइबर ठगों ने वियतनाम के मोबाइल नंबर से अधिकारियों को किया फोन, कहा - 'डीएम कार्यालय आ जाओ' भदोही : साइबर ठगों ने जिलाधिकारी शैलेष कुमार का नाम और प्रोफाइल फोटो का उपयोग करते हुए एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर 84 362607763 से कई अधिकारियों को व्हाट्स एप मैसेज भेजे और कुछ को फोन करके तलब कर लिया। इस घटना के बाद तहसीलदार ज्ञानपुर, फूड इंस्पेक्टर और बीडा के एक्सईएन डीएम कार्यालय जा पहुंचे। इतने अध‍िकार‍ियों के आ जाने पर जब जिलाधिकारी ने उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे आपके मैसेज पर आए हैं। इस पर जिलाधिकारी का माथा ठनका और उन्होंने उस नंबर की जांच की, जो वियतनाम का निकला।

जौनपुर में पूर्व मंगेतर पर युवती की निजी तस्वीरें प्रसारित करने की धमकी का आरोप, मुकदमा दर्ज जौनपुर : शादी टूटने के बाद युवती की प्राइवेट फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित करने की धमकी देने के आरोपित पूर्व मंगेतर के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित प्रतापगढ़ जिले का निवासी है। यह कार्रवाई पीड़िता के चाचा की तहरीर पर की गई।क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनकी भतीजी का विवाह प्रतापगढ़ जिले के गोपापुर गांव निवासी शिवम सिंह के साथ होना तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद शिवम सिंह ने उनकी भतीजी के साथ कुछ फोटो खींच लिया था। पारिवारिक कारणों के चलते रिश्ता टूट गया।