Varanasi Top 10 news, 29 December 2025 : अलाव से सिपाही का घुटा दम, नौ डिग्री तक गिरा पारा और कई विमान कोहरे की वजह से रद सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड व घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ, जिससे विमान व ट्रेनें रद्द व विलंबित हुईं। पारा नौ डिग्री तक गिरा। अवैध दवा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में सोमवार को लगातार दूसरा दिन था जब आसमान में सूरज के दर्शन नहीं हुए। इसकी वजह से विमान रद हुए तो कई ट्रेनें भी विलंबित हुईं। वहीं राजस्थान में नींद की अवैध दवाएं बनाने वाले भदोही और वाराणसी के युवकों पर कार्रवाई भी सोमवार को चर्चा में बनी रही।
वाराणसी की प्रमुख खबरों में नौ डिग्री तक गिरा पारा, कई विमान रद करने की आई नौबत, कृष्णा की राजस्थान में गिरफ्तारी, BHU के पुरातन छात्र आइपीएस अनुराग आर्य को मिला 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक', राजघाट पुल पर वाहन संचालन को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाह, जनवरी में स्नान-ध्यान से पुण्य लाभ के मिलेंगे चार अवसर शामिल रही।
वहीं पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में अलाव जलाकर कमरे में सो रहे ट्रैफिक सिपाही की दम घुटने से मौत, पैरा तैराक जिया राय को मिला ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार, बलिया में ठंड में फीस के लिए छात्रा को खड़ा कराने का आरोप, भिवानी पुलिस ने नींद की दवा के अवैध उत्पादन में ऊंज थाना के भैरापुर गांव का अखिलेश मौर्य भी शामिल आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :
वाराणसी में अधिकतम पारा नौ डिग्री तक गिरा, गलन ने खूब कंपाया, जानें कैसा रहेगा मौसम
वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में गलन का रुख बना हुआ है। पारा सामान्य से नौ डिग्री से भी अधिक कम होने की वजह से गलन का रुख लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्ताह गलन से राहत नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और गलन का असर मैदानी क्षेत्रों में पछुआ हवाओं के जोर के साथ पहुंचने की वजह से मौसम का रुख लगातार गलन की ओर बना हुआ है। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सोमवार को मौसम का रुख तल्ख रहा और सुबह होने के साथ ही कोहरा और गलन का रुख बन गया।
नई दिल्ली से काशी तक सोमवार को पसरी रही कोहरे की चादर, कई विमान रद करने की आई नौबत
वाराणसी : पूर्वांचल में कोहरे का प्रभाव विमानों के संचालन पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। नई दिल्ली में सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण विमान सेवाएं ठप हो गईं। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 50 से अधिक उड़ानें रद कर दी गईं, जबकि 65 प्रतिशत उड़ानों में देरी हुई। इस दौरान विजिबिलिटी 50 से 125 मीटर के बीच रही, जिसके चलते कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। कोहरे के कारण 70 से अधिक ट्रेनें भी 15 घंटे तक लेट हुईं, जिससे यात्रियों में नाराजगी देखी गई।
नींद की नकली दवा मामले में राजस्थान के भिवाड़ी में वाराणसी के कृष्णा की हुई है गिरफ्तारी, परिवार के लोग हैरान
वाराणसी : चोलापुर के तेवर गांव में सोमवार की सुबह आई एक खबर ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। सूचना यह थी कि डेढ़ दशक पूर्व दसवीं में प्रथम श्रेणी से पास कर पुरस्कार में साइकिल जीतने वाले गांव के होनहार बेटे को भिवाड़ी (राजस्थान) पुलिस ने नींद की नकली दवा बनाने की फैक्ट्री चलाने और 32 करोड़ के 22 किलो केमिकल बरामदगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। छोटे बेटे अमन यादव संग खेती-बाड़ी कर इज्जत की जिंदगी जी रहे पिता बेटे की करतूत जानने के बाद सदमे में हैं।
BHU के पुरातन छात्र आइपीएस अनुराग आर्य, 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक' से सम्मानित
वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र, आइपीएस अनुराग आर्य, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को अपराध से संबंधित जटिल मामलों को सुलझाने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके असाधारण कार्य के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक“ से सम्मानित किए जाने पर गर्व महसूस कर रहा है। यह सम्मान उनकी प्रतिबद्धता, दृढ़ता और सार्वजनिक सुरक्षा तथा न्याय सुनिश्चित करने के प्रति उनके गहन कर्तव्यबोध का प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में भी उन्हें इस उत्कृष्ट पदक से नवाजा गया था।
राजघाट पुल पर वाहन संचालन को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाह, एडीसीपी ट्रैफिक ने बताई सच्चाई
वाराणसी : राजघाट पुल पर वाहनों के संचालन को लेकर सोमवार को सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने के बाद यातायात प्रशासन को सामने आकर स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। दरअसल राजघाट पुल 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद होने को लेकर अफवाह थी। राजघाट पुल आखिरकार नए साल पर बंद या नहीं और बड़े वाहनों पर रोक की खबर पर एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने सच्चाई बताई। आगामी नव वर्ष के अवसर पर वाराणसी में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा एक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
जनवरी में स्नान-ध्यान से पुण्य लाभ के मिलेंगे चार अवसर, आप भी नोट कर लें महत्वपूर्ण तिथियां
वाराणसी : सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जनवरी में स्नान-ध्यान कर पुण्यलाभ अर्जित करने के चार विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। इन अवसरों पर गंगा, यमुना और त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र स्थलों पर स्नान कर श्रद्धालु दान-पुण्य करते हैं। इस बार जनवरी में हिंदू श्रद्धालुओं के लिए पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के पवित्र स्नानों का अवसर मिलेगा। पौष पूर्णिमा का स्नान तीन जनवरी को, मकर संक्रांति का 15 जनवरी को, मौनी अमावस्या का 17 जनवरी को और वसंत पंचमी का स्नान 23 जनवरी को होगा। पुराणों में इन धार्मिक और आध्यात्मिक स्नानों का विशेष महत्व बताया गया है।
आजमगढ़ में अलाव जलाकर कमरे में सो रहे ट्रैफिक सिपाही की दम घुटने से मौत
आजमगढ़ : कोतवाली क्षेत्र के कोलघाट मोहल्ले में एक ट्रैफिक सिपाही की दम घुटने से मौत हो गई। यह घटना रविवार की रात की है, जब सिपाही कमरे में अंगीठी जलाकर सोने चला गया। मृतक की पहचान रंजीत मौर्या के रूप में हुई है, जो मूलतः बलिया जिले का निवासी है और यहां ट्रैफिक सिपाही के पद पर तैनात था। रंजीत मौर्या अपने काम के प्रति समर्पित थे और उनकी यह आकस्मिक मृत्यु उनके परिवार और सहकर्मियों के लिए एक बड़ा सदमा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, रंजीत ने रात में अलाव जलाकर सोने चला गया जिससे कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उन्हें सांस लेने में कठिनाई के बाद दम घुट गया सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया, तब बेहोश पाया गया।
पैरा तैराक जिया राय को मिला ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार, बनीं दुनिया की पहली पैरा तैराक
वाराणसी : भारतीय तैराकी की नई सनसनी जिया राय को इंग्लिश चैनल पार करने वाली वर्ष 2024 की सबसे कम उम्र की सफल तैराक के लिए प्रतिष्ठित ऑड्रे स्कॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 जुलाई 2024 को, 17 वर्षीय भारतीय पैरा तैराक जिया राय को यूनाइटेड किंगडम के चैनल स्विमिंग एंड पायलट फेडरेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जिया इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली पैरा तैराक हैं। जिया ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित पहली महिला पैरा तैराक बनकर इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर 17 घंटे और 25 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इस उपलब्धि ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया।
बलिया में ठंड में फीस के लिए छात्रा को खड़ा कराने का आरोप, तबीयत बिगड़ी
बलिया : नगरा क्षेत्र में थाना के समीप संचालित नेशनल कान्वेंट स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा अदिति सिंह को परीक्षा शुल्क के लिए ठंड में स्कूल परिसर में खड़ा कराने का आरोप लगाते हुए अभिभावक अश्वनी कुमार सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को शिकायती पत्र सौंपा है। आरोप है कि ठंड के कारण छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। अभिभावक का आरोप है कि सोमवार को स्कूल बंद रहने की सूचना के बावजूद छात्रों को विद्यालय बुलाया गया। इसी दौरान बकाया शुल्क को लेकर छात्रा अदिति सिंह को स्कूल के फील्ड में खड़ा कर दिया गया।
भिवानी पुलिस ने नींद की दवा के अवैध उत्पादन में ऊंज थाना के भैरापुर गांव का अखिलेश मौर्य भी शामिल
भदाेही : कहरानी औद्योगिक क्षेत्र भिवानी हरियाणा में गुजरात एटीएस, जयपुर एसओजी और भिवानी पुलिस ने नींद की दवा एज्प्राजाेलम के अवैध उत्पादन में जिस फैक्ट्री में छापा मारा, उसमें भदाेही जिले के ऊंज थाना के भैरापुर गांव निवासी अखिलेश मौर्य भी शामिल पाया गया।उसकी गिरफ्तारी की सूचना घर पहुंच गई लेकिन स्वजन कुछ बाेलने को तैयार नहीं। पड़ोस के बंशीधर मौर्य ने बताया कि उसे इंटर की पढ़ाई विभूतिनारायण राजकीय इंटर कालेज ज्ञानपुर में की, उसके बाद काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से कैमेस्ट्री से एमएससी की।
