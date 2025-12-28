जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में र‍व‍िवार को व्‍यापक गलन की वजह से स्‍कूलों में कक्षा आठ तक के बच्‍चों के ल‍िए 30 द‍िसंबर तक का अवकाश घोष‍ित कर द‍िया गया है। दूसरी ओर कोड़ी कफ सीर मामले में शेल कंपन‍ियों की संल‍िप्‍तता सामने आने के बाद रव‍िवार को पांच आरोपि‍त पुल‍िस के हत्‍थे चढ़े हैं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में कफ सीरप तस्करी का बड़ा खुलासा, 29 और 30 द‍िसंबर को कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश, कहीं भी पेशाब करने पर मुकदमा, व‍िदेशी पर्यटकों को ऐसे बर्ताव की उम्‍मीद नहीं थी, प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में सुनाया काशी के बच्चों का तमिल ज्ञान, चार धाम प्रदक्षिणा यात्रा, बांग्‍लादेश में ह‍िंदुओं पर हमले के व‍िरोध में बजरंग दल ने फूंका पुतला आद‍ि खबरें टॉप ट्रेंड में रहीं।

वहीं पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में आ गया सरकारी आदेश, माटसाहब लोगों को म‍िली आवारा कुत्‍ता भगाने की आध‍िकार‍िक ज‍िम्‍मेदारी, बल‍िया ज‍िले के समीर हत्याकांड में सेना के जवान को पकड़ने लद्दाख भेजी गई पुलिस और माघ मेला के लिए रेल परिचालन दुरुस्त, फ्रेट कॉरिडोर पर कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन पर जोर आद‍ि खबरें भी चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सीरप तस्करी का बड़ा खुलासा, 23 करोड़ के फर्जी लेन-देन में पांच गिरफ्तार वाराणसी : वाराणसी पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सीरप की तस्करी के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। इस कार्रवाई में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 23 करोड़ रुपये के फर्जी लेन-देन का पर्दाफाश किया गया है। यह कार्रवाई वरुणा जोन के रोहनिया थाने में तीन और सारनाथ में दो लोगों के खिलाफ की गई है। पूरे मामले में कई शेल कंपन‍ि‍यों के माध्‍यम से फर्जी भुगतान और अवैध लेन देन क‍िया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में रोहनिया से स्वप्निल केशरी, दिनेश यादव और आशीष यादव शामिल हैं। वहीं, सारनाथ से विष्णु पांडे और लोकेश अग्रवाल को पकड़ा गया है। वाराणसी में भीषण ठंड की वजह से 29 और 30 द‍िसंबर को कक्षा आठ तक के विद्यालयों में अवकाश घोष‍ित वाराणसी : ठंड और शीतलहर के चलते कक्षा आठ तक के विद्यालयों को डीएम के आदेश के बाद बंद कर द‍िया गया है। अत्यधिक ठंड, घने कोहरे एवं शीतलहर में लगातार वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद वाराणसी में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय 29 और 30 दिसंबर को बंद रहेंगे। यह आदेश राजकीय, परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त तथा सीबीएसई, आइसीएसई सहित सभी बोर्डों पर लागू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, जबकि विभागीय एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए शिक्षक एवं कर्मचारी पूर्व की भांति विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। वाराणसी में मेराज ने क‍हा - 'नेता हूं... कहीं भी पेशाब कर सकता हूं', पुल‍िस ने दर्ज क‍िया मुकदमा वाराणसी : लालपुर पाण्डेयपुर क्षेत्र के हुकुलगंज गीता नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा खुले में पेशाब करने से मना करने पर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रकाश आचार्य, जो बागी मीडिया के डायरेक्टर हैं, ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। प्रकाश आचार्य के अनुसार, 27 दिसंबर 2025 को दोपहर लगभग 12:30 बजे एक व्यक्ति, जिसने अपना नाम मो. मेराज बताया, उनके घर के सामने सार्वजनिक मार्ग पर खुले में पेशाब कर रहा था। बनारस में व‍िदेशी पर्यटकों को ऐसे बर्ताव की उम्‍मीद नहीं थी, जो हुआ वह वाकई शर्मनाक ही था, अब वीड‍ियो वायरल है... वाराणसी : बीते 25 दिसंबर को दशाश्‍वमेध घाट के पास आए कुछ जापानी पर्यटक अपने पर‍िवार के साथ थे ज‍िनके साथ बदसुलूकी करने की घटना सामने आई है। इस संबंध में एक वीड‍ियो भी वायरल हो रहा है ज‍िसमें कुछ घाट पर मौजूद लोग जापानी पर्यटकों के पर‍िवार के साथ बदसुलूकी कर रहा है। ज‍िसपर जापानी पर्यटक हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता नजर आता है लेक‍िन लोग ऊंची आवाज में उस पर‍िवार के साथ बदसुलूकी कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीड‍ियो में जापानी पर्यटक पर‍िवार शांतिपूर्वक नजर आ रहे हैं। लेकिन, वहां भीड़ में मौजूद किसी ने उन पर गंगा मे यूरिन (पेशाब) करने का आरोप लगा द‍िया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 'मन की बात' में सुनाया काशी के बच्चों का तमिल ज्ञान वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के वर्ष के अंतिम संस्करण में वर्ष की उपलब्धियों और चिंताओं का उल्लेख किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की प्राचीनतम भाषा तमिल के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। उन्होंने काशी-तमिल संगमम् का विशेष उल्लेख किया, जो इस वर्ष का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा। मन की बात के इस संस्करण में प्रधानमंत्री ने आडियो क्लिप सुनाए, जिनमें काशी के बच्चे धाराप्रवाह तमिल बोलते हुए सुनाई दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सोच सकते हैं कि ये बच्चे तमिल भाषी होंगे, लेकिन वास्तव में ये काशी के हिंदी भाषी बच्चे हैं।

शिव की नगरी में मोक्ष की कामना से भक्तों ने की चार धाम प्रदक्षिणा यात्रा, शीतलहर पर आस्था पड़ी भारी वाराणसी : शिव की नगरी में मोक्ष की कामना से भक्तों ने चार धाम प्रदक्षिणा यात्रा की। इस दौरान शीतलहर पर आस्था भारी पड़ी तो सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पदयात्रा में भागीदारी की। रविवार को श्री लाट भैरव काशी यात्रा मण्डल के तत्वावधान में चार धाम पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों भक्तों ने कज्जाकपुरा स्थित लाट भैरव मंदिर प्रांगण से संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ की। भक्तों ने समग्र पाप समूहों को नष्ट करने, संकटों को दूर करने और मोक्ष की कामना की। इस दौरान कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं के भक्तिभाव के आगे बेअसर नजर आई।

बांग्‍लादेश में ह‍िंदुओं पर हमले के व‍िरोध में बजरंग दल ने फूंका पुतला, होश में आने की दी ह‍िदायत वाराणसी : गुरुधाम चौराहे पर अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल, काशी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया, इस दौरान बांग्‍लादेश की सरकार को होश में आने की युवाओं ने ह‍िदायत भी दी। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की।

आजमगढ़ में आ गया सरकारी आदेश, माटसाहब लोगों को म‍िली आवारा कुत्‍ता भगाने की आध‍िकार‍िक ज‍िम्‍मेदारी आजमगढ़ : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आवारा कुत्तों के आतंक को समाप्त करने के लिए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों आदि की पहचान की जा रही है। इस संदर्भ में शासन ने नगर निकाय और प्राधिकरण से एक सूची मांगी है। इस प्रक्रिया के तहत, स्कूलों के परिसर को आवारा कुत्तों से सुरक्षित करने के लिए एक नोडल अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। यह नोडल अध्यापक स्कूल परिसर को पूरी तरह से आवारा कुत्तों के आतंक से मुक्त कराने का कार्य करेगा।

बल‍िया ज‍िले के समीर हत्याकांड में सेना के जवान को पकड़ने लद्दाख भेजी गई पुलिस मऊ : बलिया जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ला निवासी समीर की हत्या के मामले में नामजद सेना के जवान को पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम को लद्दाख भेजा गया है। इस मामले में जवान की संलिप्तता की जानकारी पुलिस ने सेना के अधिकारियों को भी दी है। रामपुर थाना के डुमरी गांव निवासी अविनाश सिंह उर्फ बिट्टू, जो वर्तमान में लद्दाख के दलवान घाटी में तैनात है, समीर पर हमला करने के आरोप में राबिन सिंह, अफीफ और गौरव यादव के साथ नामजद है।