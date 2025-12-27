Varanasi Top 10 News, 27 December 2025 : 18 उड़ानें निरस्त, बाबा दरबार में उमड़ी लाखों की भीड़ और मीरजापुर में कफ सीरप मामले में आरोपित गिरफ्तार सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में कड़ाके की ठंड, कोहरे और गलन से जनजीवन प्रभावित रहा। खराब मौसम के कारण 18 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी में शनिवार को मौसम का रुख तल्ख रहा और गलन कोहरे की वजह से दोपहर तक जन जीवन प्रभावित बना रहा। मौसम के अलावा हादसे और बनारस में आस्थावानों की उमड़ रही भीड़ खूब चर्चा में बनी रही।
वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी सहित पूर्वांचल में दस डिग्री से कम रहा तापमान, मौसम खराब होने से 18 उड़ानें निरस्त, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, वाराणसी में दुकान में घुसकर पहले की चोरी और फिर लगा दी आग, आइआइटी बीएचयू ने की अनोखी पहल, सिकंदर मिश्रा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य बने आदि खबरें चर्चा में रहीं।
पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर जौनपुर में तीन-चार बार पलटी, आजमगढ़ में ससुर और बहू में झगड़े के बाद घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग और मीरजापुर में कोडीनयुक्त कफ सीरफ में वांछित चौथा आरोपित कृष्ण कुमार यादव गिरफ्तार आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :
- वाराणसी सहित पूर्वांचल में दस डिग्री से कम रहा तापमान, गलन और कोहरे ने दी दुश्वारी, जानें कैसा रहेगा मौसम
वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में गलन और कोहरे का दौर अनवरत जारी है। पछुआ का जोर रहने से शीत दिवस की नौबत शनिवार को फिर आ गई। इसकी वजह से गलन और कोहरे का दौर रात से ही शुरू हो गया और दोपहर तक जारी रहा। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमानों के अनुसार इस पूरे सप्ताह तक गलन और कोहरे का असर रहेगा। पछुआ हवाओं का जोर बना रहा तो अंचलों में पाला पड़ने की भी नौबत आ सकती है। माना जा रहा है कि अब नए साल की शुरुआत तक मौसम का रुख तल्ख बना रहेगा।
- वाराणसी में शनिवार को मौसम खराब होने से 18 उड़ानें निरस्त, एयरपोर्ट जाने से पहले पढ़ लें यह खबर
वाराणसी : कोहरे और गलन के प्रभाव से सड़क पर वाहनों के साथ-साथ विमानों का संचालन भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। शनिवार की सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण मौसम की स्थिति काफी खराब बनी रही। दोपहर तक मौसम में सुधार न होने के कारण वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, बाबतपुर से 18 उड़ानों को निरस्त करना पड़ा। इन विमानों के रद्द होने से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- वाराणसी के लिए अगले चार दिनों का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आप भी हो जाएं सतर्क
वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख तल्खी की ओर है। दो दिनों से दोपहर में धूप का कुछ असर होने के बाद भी गलन का प्रकोप जारी है। सुबह और शाम के साथ ही रात भर गलन का प्रकोप हो रहा है। इसके साथ ही वातावरण में घुला कोहरे का प्रकोप सड़कों पर नजर आ रहा है। रात में कोहरे का व्यापक प्रकोप हो रहा है, ऐसे में वातावरण में हो रहा बदलाव गलन के साथ वाहनों को भी चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट अगले चार दिनों के लिए जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट किया है। इसकी वजह से मौसमी बीमारियां भी सिर उठाएंगी।
- काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, दोपहर तक दो लाख लोगों ने किया दर्शन, प्रशासन को करनी पड़ रही कड़ी मशक्कत
वाराणसी : नए साल के स्वागत और वर्ष 2025 के विदायी की बेला पर काशी में आस्थावानों की भीड़ मानो चरम पर जा पहुंची है। शनिवार को श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ बाबा दरबार और दशाश्वमेध क्षेत्र में पसर गई कि पुलिस और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ गया। दोपहर तक ही दो लाख से अधिक भक्तों ने बाबा दरबार में हाजिरी लगा दी। भक्तों की भीड़ की वजह से मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से भी सक्रियता दिखाते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया गया।
- वाराणसी में दुकान में घुसकर पहले की चोरी और फिर लगा दी आग, पुलिस ने आरोपित को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा
वाराणसी : थाना चौक पुलिस ने घर में घुसकर चोरी और आगजनी की घटना को उजागर किया है। बताया कि इस मामले में बांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से चोरी के 34 हजार रुपये भी बरामद हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक चौक कमिश्नरेट वाराणसी, दिलीप कुमार मिश्रा की टीम ने एक अभियुक्त राधे यादव, पुत्र भोला नाथ यादव, निवासी ग्राम सतपोखरी, थाना मुगलसराय, जनपद चंदौली को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 'kufokj dks सुबह 2:20 बजे ग्राम सतपोखरी से की गई।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए आइआइटी बीएचयू ने की अनोखी पहल, किसानों की तीन गुनी होगी आय
वाराणसी : पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी–बीएचयू), वाराणसी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तथा प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से प्रस्तावित एग्रीटेक बिजनेस पार्क के अंतर्गत 28 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का उद्देश्य क्षेत्र के कृषि एवं कृषि-व्यवसाय के समग्र विकास को गति प्रदान करना है। कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 100 किसानों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर देश के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर पंजाब सिंह मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
- समाजवादी पार्टी के सिकंदर मिश्रा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य बने
वाराणसी: समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य सिकंदर मिश्रा को लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की एयरपोर्ट सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) का सदस्य नामित किया गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की ओर से उनका मनोनयन आगामी दो वर्षों के लिए किया गया है। सिकंदर मिश्रा ने अपने मनोनयन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एयरपोर्ट सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उनकी प्राथमिकता यात्रियों की सुविधाओं, सेवाओं की गुणवत्ता और एयरपोर्ट के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर अपने सुझाव और अनुभव साझा करना रहेगा।
- सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर जौनपुर में तीन-चार बार पलटी, देखें वीडियो...
जौनपुर : लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर के निकट शुक्रवार की रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना घटित हुई। सुल्तानपुर से वाराणसी जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर तीन-चार बार पलट गई। इस घटना में सौभाग्यवश कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद, पास में स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। उपचार के बाद, कार सवार लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
- आजमगढ़ में ससुर और बहू में झगड़े के बाद घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, बहू लापता
आजमगढ़ : सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव में शनिवार की दोपहर एक गंभीर घटना घटित हुई, जब ससुर और बहू के बीच झगड़े के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। इस घटना के बाद बहू लापता हो गई है, जिसके चलते पुलिस और उसके परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। गांव के सत्यदेव पांडेय के इकलौते बेटे हिमांशु पांडेय ने 6 मार्च 2025 को सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र के अनुरूखा गांव की निवासी रूबी से विवाह किया था। सत्यदेव पांडेय ने बताया कि 22 दिन पहले बहू ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई।
- मीरजापुर में कोडीनयुक्त कफ सीरफ में वांछित चौथा आरोपित कृष्ण कुमार यादव गिरफ्तार, भेजा गया जेल
मीरजापुर: पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सीरफ के मामले में वांछित चौथे आरोपित कृष्ण कुमार यादव को शुक्रवार को जिवनाथपुर ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। कृष्ण कुमार यादव, जो चंदौली जनपद के मुगलसराय, जंसो की मड़ई, गंजख्वाजा का निवासी है, पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे शनिवार को जेल भेज दिया। ड्रग निरीक्षक संतोष कुमार ने चार दिसंबर को चार आरोपितों के खिलाफ अदलहाट और जमालपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अदलहाट थाने में दर्ज तीन आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
नोट : वाराणसी और पूर्वांचल की अन्य खबरों के लिए क्लिक करें www.jagran.com
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।