जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में शुक्रवार को मौसम का रुख काफी तल्‍ख रहा। सुबह घने कोहरे के साथ ही गलन का असर भी व्‍यापक बना रहा। द‍िन चढ़ने पर धूप ख‍िली तो लोगों को राहत भी म‍िला। वहीं व‍िमानों और ट्रेनों की लेट लतीफी का दौर जारी रहा और वातावरण से जन जीवन भी प्रभाव‍ित नजर आया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाराणसी की प्रमुख खबरों में सात ड‍िग्री के करीब पहुंचा पारा, कोहरे की वजह से कई व‍िमान रद, वाराणसी में मुंबई जा रहा स्पाइस जेट का विमान घने कोहरे के कारण रनवे से वापस लौटा, बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर काशी के संतों का कड़ा विरोध, अमीरन से बनीं उमराव जान, 'भाभी जी घर पर हैं' के मनमोहन तिवारी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में भीड़ की वजह से नहीं कर सके दर्शन आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं।

पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में आजमगढ़ में फर्जी बेस‍िक श‍िक्षा अध‍िकारी बनकर ठगी करने वाला आरोपित चढ़ा पुलिस के हत्थे, बल‍िया में नगरा रोड पर शराब दुकान के पास चखना दुकानदार की गोली मारकर हत्या, गाजीपुर में डबल मर्डर और एक के लापता होने के बाद सैदपुर कोतवाल निलंबित, जौनपुर में मिनी बैंक संचालक की धारदार हथियार से हत्या आद‍ि खबरें चर्च‍ित रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या पर काशी के संतों का कड़ा विरोध, हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ भरी हुंकार वाराणसी : बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ काशी के संतों ने शुक्रवार को हुंकार भरी और दीपू दास की हत्या पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे निरंतर अत्याचारों और युवा दीपू दास की नृशंस हत्या के विरोध में आज काशी का संत समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतरा। काशी संत समाज के बैनर तले आयोजित इस विशाल पदयात्रा और विरोध सभा के माध्यम से संतों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग उठाई।

अमीरन से बनीं उमराव जान, फैजाबाद से लखनऊ का सफर तय करके काशी में गुजारी शेष ज‍िंंदगी वाराणसी : महान अभ‍िनेत्री रेखा और एश्‍वर्या राय ने ज‍िस उमराव जान के क‍िरदार को अमर क‍िया वो अवध से लेकर काशी प्रांत तक अपने दौर में सक्र‍िय रहीं। फैजाबाद की अमीरन उमराव जान बनीं तो अवध क्षेत्र में उनका नाम लंबे समय तक चमकता रहा। लेक‍िन अपने उम्र के आख‍िरी पड़ाव पर उन्‍होंने मोक्ष नगरी काशी का रुख क‍िया और अपने प्राण यहीं त्‍यागे। काशी में ही उनकी मजार पर पुण्‍यत‍िथ‍ि के मौके पर याद करने के ल‍िए लोगों का हुजूम उमड़ा।

'भाभी जी घर पर हैं' के मनमोहन तिवारी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में भीड़ की वजह से नहीं कर सके दर्शन, जाम से कराह रही काशी वाराणसी: नए साल के आगमन से पहले वाराणसी में प्रचंड भीड़ ने शहरवासियों और पर्यटकों को परेशान कर दिया है। साल के अंत में परिवार के साथ बनारस घूमने और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण शहर की सड़कें और गलियां जाम हो गई हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे लोग और वाहन बुरी तरह से रेंग रहे हैं। इस भीड़ के कारण काशी आने वाले कई लोग दुखद अनुभव लेकर लौट रहे हैं। मशहूर टीवी कलाकार रोहिताश गौर, जो 'भाभी जी घर पर हैं' में मनमोहन तिवारी का किरदार निभाते हैं, को भीड़ के कारण काफी इंतजार करना पड़ा। अंततः उन्हें बिना दर्शन के ही निराश होकर लौटना पड़ा।

वाराणसी में सात ड‍िग्री के करीब पहुंचा पारा, कोहरे के बाद खि‍ली धूप ने दी यह चेतावनी वाराणसी : पूर्वांचल सहि‍त वाराणसी में देर रात से सुबह तक घने कोहरे की फैली चादर को सूरज के ताप ने आख‍िरकार सुबह नौ बजे के बाद भेदना शुरू क‍िया तो थोड़ी ही देर में धूप का असर जमीन तक जा पहुंचा। सुबह के भीषण गलन भरे माहौल के बीच वातावरण में नमी का स्‍तर भी कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा। बादलों की सक्र‍ियता पश्‍च‍िम में तो रही लेक‍िन पूरब की ओर नहीं आ सकी। इसकी वजह से पछुआ का जोर पूरब तक पर्याप्‍त असर नहीं कर सका। पछुआ हवाओं का रुख बदलने की वजह से कोहरा भी समय से छंट गया और धूप ने पर्याप्‍त तेजी द‍िखाई।

वाराणसी में मुंबई जा रहा स्पाइस जेट का विमान घने कोहरे के कारण रनवे से वापस लौटा वाराणसी : घना कोहरा पूर्वांचल में व‍िमान यात्रा को चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में स्पाइस जेट का विमान घने कोहरे के कारण वाराणसी से मुंबई लौट आया है। वाराणसी से मुंबई जा रहा स्पाइस जेट का विमान एसजी 330, घने कोहरे के कारण टेक ऑफ नहीं कर सका और उसे वापस एप्रन पर लाया गया। यह घटना गुरुवार शाम 7:45 बजे हुई, जब विमान ने रनवे पर पहुंचने के बाद टेक ऑफ़ की अनुमति नहीं मिलने पर वापस लौटने का निर्णय लिया। एप्रन से रनवे पर पहुंचा तो दृश्यता कम होने के कारण टेक ऑफ़ की अनुमति नहीं मिली और विमान को वापस एप्रन पर लाया गया।

वाराणसी में सुबह घने कोहरे की वजह से कई व‍िमान रद, जान लें अन्‍य शहरों से आने वाले व‍िमान की स्‍थ‍ित‍ि वाराणसी : घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित होने के साथ ही शुक्रवार को भी उड़ानें रद करनी पड़ीं। शुक्रवार को लगातार ग्यारहवें दिन भी घने कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ। सुबह और शाम की उड़ानों को निरस्त करना पड़ा, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई विमान अपने निर्धारित समय से घंटों विलंबित हो गए हैं। आने वाली उड़ानों के निरस्त होने के कारण जाने वाली उड़ानें भी रद्द रहेंगी, जिससे हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों में चिंता का माहौल है।

आजमगढ़ में फर्जी बेस‍िक श‍िक्षा अध‍िकारी बनकर ठगी करने वाला आरोपित चढ़ा पुलिस के हत्थे आजमगढ़ : टेलीग्राम आइडी के माध्यम से ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को साइबर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपित की पहचान राम सिंह, निवासी नैका महीन, झूंसी, प्रयागराज के रूप में हुई है। साइबर थाना की पुलिस ने राम सिंह को मुखबिर की सूचना पर प्रतापगढ़ पट्टी से गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपित ने ईसीसी एजुकेटरों के पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी की है।

बल‍िया में नगरा रोड पर शराब दुकान के पास चखना दुकानदार की गोली मारकर हत्या, सुबह मुठभेड़ में पकड़ाए आरोपी बलिया : रसड़ा थाना क्षेत्र के राघोपुर चट्टी से नगरा रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के पास गुरुवार की रात लगभग 9:45 बजे एक चखना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय संतोष सिंह उर्फ बागी के रूप में हुई है, जो ग्राम बेलसड़ी, थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर के निवासी थे। संतोष सिंह शराब की दुकान के बगल में चखना की दुकान चलाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब वह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने उन पर पिस्तौल से फायरिंग की।

गाजीपुर में डबल मर्डर और एक के लापता होने के बाद सैदपुर कोतवाल निलंबित, गहमर लाइनहाजिर गाजीपुर : गहमर में बुधवार की रात हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा ने सैदपुर कोतवाल शैलेश मिश्रा को निलंबित कर दिया है। साथ ही गहमर कोतवाल दीनदयाल पांडेय को लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब विवाद के बीच हत्‍या करने की घटना हुई। उस समय गहमर प्रभारी निरीक्षक शैलेश मिश्रा थे, जिन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप यह गंभीर घटना घटित हुई। मुहम्मदाबाद कोतवाल प्रमोद मिश्रा को गहमर का प्रभारी निरीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि विवेचना सेल में तैनात वीरेंद्र प्रताप को सैदपुर कोतवाल बनाया गया है।