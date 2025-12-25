Language
    Varanasi Top 10 News, 25 December 2025 : मौसम विभाग का अलर्ट, गाजीपुर में हाथ काटकर भेजा उड़ाया और सोनभद्र के वृद्धाश्रम में आत्‍महत्‍या सह‍ित पढ़ें टॉप 10 खबरें

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    वाराणसी की टॉप 10 खबरों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हाथ काटकर भेजा उड़ा द‍िया गया। वहीं ...और पढ़ें

    एक ही खबर में पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें।

    जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को सुबह कोहरा और गलन का दौर रहा तो क्र‍िसमस त्‍योहार के द‍िन दोपहर में लोगों को धूप ने कुछ राहत भी दी। वहीं गाजीपुर में डबल मर्डर और व‍िमानों व ट्रेनों की लेट लतीफी भी चर्चा में बनी रही।  

    वाराणसी की प्रमुख खबरों में वाराणसी में मौसम विभाग का अलर्ट, नई वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह के बजाय शाम को रवाना, BHU में मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन, वाराणसी में चर्च में गूंजे गीत, क्र‍िसमस मेले की वजह से हुआ रूट डायवर्जन आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं। 

    पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में गाजीपुर में पहले हाथ काट दिया और फ‍िर गोलीमार कर भेजा उड़ा दिया, मऊ में 50 हजार का इनामी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, सोनभद्र के वृद्धाश्रम में 65 वर्षीय बुजुर्ग धोती के फंदे से लटका, सोनभद्र में झपट्टामार गैंग के तीन शातिर गिरफ्तार, सोनभद्र में युवक के हाथ बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। 

    पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें

    वाराणसी में मौसम विभाग का अलर्ट, घने कोहरे और शीत दिवस की चेतावनी, आ सकते हैं बादल भी

    वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार की सुबह कोहरे और गलन का दौर बना रहा। सप्‍ताह भर से सूरज का पर्याप्‍त ताप भी धरती पर नहीं पहुंच पा रहा है। शीत द‍िवस का संकेत भी अगले दो द‍िनों तक मौसम व‍िभाग ने जारी क‍िया है। मौसम व‍िभाग ने हालांक‍ि पूर्व में ही गलन कोहरा और शीत द‍िवस का अलर्ट जारी क‍िया था। मौसम व‍िभाग ने तीन द‍िनों तक घने कोहरे का संकेत द‍िया है। इसकी वजह से गलन में इजाफा भी आगे होने का अंदेशा बना हुआ है। पछुआ हवाओं का जोर रहने पर बादलों की भी सक्र‍ियता बनी रह सकती है। 

    वाराणसी में भारी कोहरे की वजह से नई वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह के बजाय शाम को रवाना

    वाराणसी : कोहरे की धुंध के कारण सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का पहिया ठिठुर गया है। गाड़ी संख्या - 22415 वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को सुबह छह बजे के बजाय दोपहर 2.35 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इससे पहले, गाड़ी संख्या - 22416 वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार की रात 11.05 बजे के स्थान पर अगले दिन सुबह 9.30 बजे कैंट स्टेशन पहुंची थी। इसे 8.30 घंटे री-शेड्यूल (समय पुनर्निर्धारण) करके चलाया गया।

    BHU में मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन, चन्द्रयान मिशन की सफलता और प्रयागराज में माघ मेला की रौनक

    वाराणसी : चन्द्रयान मिशन की सफलता, प्रयागराज में माघ मेले के संदर्भ में जैविक खेती, महामना की आकृति और पुष्पों से सजाए गए मंडप के साथ, मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी एक बार फिर जनसामान्य को आकर्षित कर रही है। कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को मालवीय भवन परिसर में पुष्प प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया। यह वार्षिक प्रदर्शनी वाराणसी और आस-पास के जनपदों से सैकड़ों प्रदर्शकों को प्रतिभागिता का अवसर प्रदान करती है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद कुलपति ने विभिन्न कलाकृतियों और स्टॉल का अवलोकन किया।

    वाराणसी में चर्च में गूंजे गीत, क्र‍िसमस पर लगे मेले, व‍िव‍िध आयोजनों से रही चर्च में रौनक

    वाराणसी : क्रिसमस का पर्व गुरुवार को ईसाई धर्मावलंबियों ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर विभिन्न चर्चों में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया गया, जबकि घरों में लोगों ने केक काटकर इस पर्व का जश्न मनाया। चर्च में सुबह से ही मेले जैसा माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय नगरवासी और आसपास के लोग, विशेषकर युवक और युवतियां, चर्च में पहुंचकर प्रभु यीशु की झांकियों का अवलोकन कर रहे थे। 

    कैंटोनमेंट की तरफ नहीं जा सकेंगे आज वाहन, क्र‍िसमस मेले की वजह से हुआ रूट डायवर्जन

    वाराणसी : क्रिसमस के अवसर पर कैंटोनमेंट स्थित चर्च में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नदेसर की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध सुबह दस बजे से लेकर समारोह समाप्त होने तक लागू रहेगा। इस दौरान इंडिया होटल चौराहा से लेकर शारदा मोटर ट्रेनिंग स्कूल तिराहे तक नो व्हीकल जोन रहेगा। अंधरापुल से नदेसर होकर जाने वाले बड़े वाहनों को चौकाघाट की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा। 

    गाजीपुर में पहले हाथ काट दिया और फ‍िर गोलीमार कर भेजा उड़ा दिया, दो युवकों की नृशंस हत्या से दिनभर बवाल

    गाजीपुर : सैनिक बहुल्य गहमर गांव के खेमनराय और खेलूराय पट्टी के बीच चल रही आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने बुधवार की देर रात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। खेलूराय पट्टी के युवकों ने मिलकर खेमनराय पट्टी निवासी विक्की सिंह व बाबू राय पट्टी के सौरभ सिंह की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी। वहीं इनका साथी शादियाबाद के छिड़ी चौरा निवासी अंकित सिंह अभी लापता है, जो अपने ननिहाल गहमर के घोपाल राय पट्टी में रहता था। हमलावरों ने बड़े ही निर्मम तरीके से युवकों की हत्या की है। विक्की की लाठी-डंडे व राड से पिटाई करने के बाद धारदार हथियार से उसका हाथ काट दिया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो कनपटी पास सटाकर गोली मार दी, जिससे उसका भेजा पूरी तरह से उड़ गया।

    50 हजार का इनामी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

    मऊ: एसटीएफ की टीम ने पचास हजार के इनामी अपराधी को महाराष्ट्र स्थित लोनावला रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो से बुधवार की शाम साढ़े सात बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी आदम मुंबई के कांदीवली केटी कंपाउंड अमन सोसाइटी का अस्थायी रूप से निवासी है। आदम के खिलाफ महाराष्ट्र में विभिन्न धाराओं के 15 तथा मुहम्मदाबाद गोहना में पिछले वर्ष दुष्कर्म सहित अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके बाद से वह फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। 

    सोनभद्र के वृद्धाश्रम में 65 वर्षीय बुजुर्ग धोती के फंदे से लटका, पत्नी गहरे सदमे में

    सोनभद्र : राबर्ट्सगंज के छपका स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे 65 वर्षीय बुजुर्ग ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना से वृद्धाश्रम परिसर में हड़कंप मच गया, वहीं साथ रह रही पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान राम जीयावन निवासी रानीतारा केकराही, थाना करमा के रूप में हुई है। बताया गया कि राम जीयावन बीते सात वर्षों से अपनी पत्नी भगवानी देवी के साथ वृद्धाश्रम में रह रहे थे।

    सोनभद्र में झपट्टामार गैंग के तीन शातिर गिरफ्तार, 18 मोबाइल फोन, नकदी और महिला वेशभूषा बरामद

    सोनभद्र : चोपन पुलिस ने झपट्टामारी की घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक सक्रिय झपट्टामार गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुरुवार को थाना चोपन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तेलगुड़वा क्षेत्र में पूर्व में हुई झपट्टामारी में संलिप्त अभियुक्त पुनः झपट्टामारी की योजना बना रहे हैं। बरामद मोबाइल फोन बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर थाना चोपन एवं चौकी डाला पुलिस टीम ने तेलगुड़वा चौराहे से आगे शौचालय के पास सड़क किनारे जंगल में घेराबंदी की।

    सोनभद्र में युवक के हाथ बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई में जुटी

    सोनभद्र : अनपरा में पति-पत्नि की बीच आएदिन हो रहे विवाद को लेकर पड़ोसी ने युवक का हाथ पैर बांध कर पिटाई कर दिया। इसका इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी काे हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अनपरा बाजार के पुराने सिनेमा हाल के समीप बुधवार की रात वीरेन्द्र प्रसाद व उसकी पत्नी के साथ विवाद हो रहा था। आरोप है कि वीरेन्द्र आएदिन नशे में रात को विवाद व शोरगुल मचाता था। इससे आसपास के लोग काफी परेशान रहते थे।

