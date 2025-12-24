जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में बुधवार को मौसम का रुख काफी तल्‍ख बना रहा। द‍िन में व‍िमानों और ट्रेनों की लेट लतीफी का क्रम शुरू हुआ तो शाम तक यही स्‍थि‍त‍ि बनी रही। दूसरी ओर पर्यटन सीजन की शुरुआत होने के साथ ही बाबा दरबार में दर्शन पूजन के ल‍िए उमड़ रही भीड़ को न‍ियंत्रि‍त करने के ल‍िए मंद‍िर प्रशासन ने स्‍पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : काशी व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में उमड़ने लगी अपार भीड़, मंद‍िर प्रशासन को लेना पड़ा कठोर फैसला वाराणसी : सर्द‍ियों में पर्यटन सीजन की शुरुआत होने के साथ ही बाबा व‍िश्‍वनाथ मंद‍िर में दर्शन पूजन करने के ल‍िए लोगों की अपार भीड़ भी उमड़ने लगी है। मंदि‍र प्रशासन भी अब देश भर के वीआइपी और वीवीआइपी लोगों को दर्शन कराने में हांफने लगा है। व्‍यवस्‍था बनाने में आ रही दुश्‍वारी को देखते हुए बुधवार को मंद‍िर प्रशासन ने पत्र जारी कर मंद‍िर में व‍िशेष दर्शन पूजन के ल‍िए आग्रह करने वालों के ल‍िए पत्र जारी कर व‍िशेष दर्शन पूजन नहीं करने का आग्रह क‍िया है। मंदि‍र प्रशासन ने यह फैसला बाबा दरबार में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए ल‍िया है।

वाराणसी पहुंचा विमान तो पायलट ने कहा– 'मेरी शिफ्ट खत्म हो गई, अब नहीं उड़ाऊंगा फ्लाइट' वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को घने कोहरे के कारण विमानों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 30 उड़ानों को रद करना पड़ा। कोहरे के कारण मंगलवार सुबह और शाम में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई, जिससे उड़ानों का संचालन बाधित हो गया। इस बीच, एक अजीब घटना ने यात्रियों की परेशानी को और बढ़ा दिया। कोलकाता से वाराणसी पहुंची इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट के चालक दल ने विमान को वापस कोलकाता ले जाने से इनकार कर दिया।

कोहरे में ट्रेनों की गत‍ि थमी, तीन ट्रेनें न‍िरस्‍त तो दर्जन भर से अधि‍क ट्रेनें व‍िल‍ंब‍ित वाराणसी : पूर्वांचल में भीषण गलन और कोहरे की वजह से वातावरण जहां तल्‍ख हो चुका है वहीं व‍िमानों के साथ ट्रेनों की गत‍ि भी सुस्‍त पड़ चुकी है। कई ट्रेनें घंटों व‍िलंब‍ित हैं तो कई ट्रेनों को न‍िरस्‍त करने की नौबत आ गई है। मौसम व‍िज्ञान‍ियों के अनुसार आने वाले दि‍नों में भी कोहरे का असर कम नहीं होने वाला है। ल‍िहाजा ट्रेनों की लेट लतीफी का क्रम जारी रहना तय है। बुधवार को तीन ट्रेनों को न‍िरस्‍त करना पड़ा तो दर्जन भर से अध‍िक ट्रेनें व‍िलंब‍ित रहीं ज‍िसकी वजह से यात्र‍ियों को दुश्‍वारी झेलनी पड़ी है।

कोहरा और गलन से मामूली राहत, जनजीवन पर मौसम का व्‍यापक प्रभाव, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम वाराणसी : पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गलन और कोहरे का दौर जारी है। हालांक‍ि बुधवार की सुबह न्‍यूनतम तापमान में राहत म‍िली और करीब 12 डि‍ग्री के आसपास तापमान जा पहुंचा। इसके साथ ही कोहरे का असर कुछ कम हुआ। जबक‍ि सुबह जहां घना कोहरा अंचलों और हाइवे पर नजर आया तो दूसरी ओर दोपहर तक आसमान पूरी तरह से साफ नहीं हो सका। गलन की वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभाव‍ि‍त रहा। वातावरण में गलन का असर कुछ कम बुधवार को भले ही हुआ हो लेक‍िन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

रमना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर तैनात संविदा चालक ने फांसी लगाकर दी जान, हत्या का आरोप लगाकर हंगामा, तोड़फोड़ वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र के रमना स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में बने कमरे के अंदर 24 वर्षीय लवकुश पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लवकुश जलजल विभाग के संविदा चालक के पद पर तैनात था। घटना की जानकारी बुधवार की सुबह गार्ड रंजीत पटेल ने पुलिस और मृतक के स्वजन को दी। सूचना मिलने पर स्वजन घटना स्थल पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर से शव को निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने कमरे में तोड़फोड़ करते हुए हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया।

वाराणसी में राजघाट पुल बंद, रामनगर - सामने घाट पुल और विश्व सुंदरी पुल पर उमड़ी अपार भीड़ वाराणसी : राजघाट पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के चलते वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सभी प्रकार के वाहन अब रामनगर - सामने घाट पुल और विश्वसुंदरी पुल से होकर आ जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंका सामने घाट मार्ग पर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वाराणसी-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (कैंट से पड़ाव मार्ग) पर स्थित मालवीय पुल, जिसे राजघाट पुल भी कहा जाता है, की मरम्मत के लिए यातायात प्रतिबंध मंगलवार की रात से लागू किया गया है।

प्रयागराज के माघ मेले और चंद्रयान की सफलता पर केंद्र‍ित होगी BHU में तीन-दिवसीय मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी वाराणसी : महामना पं. मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली वार्षिक मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी 25 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक मालवीय भवन में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उद्यान इकाई के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जो समाज में बागवानी और पुष्प कला की समृद्ध परंपरा का उत्सव भी मनाता है। प्रदर्शनी का उद्घाटन बृहस्पतिवार को मालवीय भवन परिसर में कुलपति, प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के बाद, प्रदर्शनी आम जनता के लिए खोल दी जाएगी।

स्नेहा हत्याकांड के मुख्य आरोपित ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में खुद को बताया बेकसूर आजमगढ़ : अंबेडकर नगर जनपद की छात्रा स्नेहा हत्याकांड में नामजद मुख्य आरोपित सौरभ गौड़ का शव बुधवार सुबह अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन नंदना गांव के पास लिंक एक्सप्रेसवे किनारे एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र में हलचल मच गई। पुलिस की जांच से पता चला है कि सौरभ गौड़ और स्नेहा के बीच करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। एक साल पहले सौरभ स्नेहा के घर गया था, जहां स्वजनों ने उसे पकड़ लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में वह जेल गया था और नवंबर में जमानत पर बाहर आया।

मालवीय पुल बंद होने से चंदौली और वाराणसी के बीच वाहनों का संचालन बदले रूट से शुरू चंदौली : वाराणसी-दीनदयाल उपाध्याय मार्ग (कैंट से पड़ाव मार्ग) पर स्थित मालवीय पुल (राजघाट पुल) की मरम्मत के लिए यातायात प्रतिबंध मंगलवार की रात से लागू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध 13 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके दौरान पुल पर केवल पैदल यात्री ही चल सकेंगे। राजघाट पुल पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगने के बाद, सामने घाट पुल से केवल दो पहिया वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा, हल्के चार पहिया वाहन, एंबुलेंस और शव वाहन ही गुजर सकेंगे। रामनगर से वाराणसी शहर आने-जाने वाले सभी प्रकार के बड़े चार पहिया वाहन, स्कूल बसें, इलेक्ट्रानिक बसें, टेपो, ट्रेवलर और हल्के/भारी मालवाहक विश्वसुंदरी पुल से होकर गुजरेंगे।