Varanasi Top 10 News, 2 January 2025 : वाराणसी में वॉलीबाल महाकुंभ, अमिताभ ठाकुर पर सुनवाई टली और चंदौली में अंगीठी के धुएं से एक की मौत सहित पढ़ें टॉप 10 खबरें
वाराणसी और पूर्वांचल में शुक्रवार को कोहरे के साथ ठंड का दौर रहा, मौसम विभाग ने आगे भी ठंड का अलर्ट जारी किया है। वाराणसी में वॉलीबॉल महाकुंभ का आगाज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सहित वाराणसी के आंचलिक क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह कोहरे का दौर रहा। जबकि आगे मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। चंदौली में अंगीठी के धुंए से युवक की मौत और जौनपुर में बंदी रक्षक का बवाल भी चर्चा में खूबर बनी रही।
वाराणसी की प्रमुख खबरों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे वॉलीबाल महाकुंभ का आगाज, नाव लगाने को लेकर लाठी डंडों से हमला करने वाले 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज, दालमंडी में चौड़ीकरण के लिए हुई मुनादी, 19 फरवरी से यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं, गायों को बोरा ओढ़ाने का निर्देश दरकिनार, अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी पर सुनवाई टली आदि खबरें चर्चा में बनी रहीं।
पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में चंदौली में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से युवक की मौत, जौनपुर जिला कारागार में नशे में धुत बंदी रक्षक डिप्टी जेलर से भिड़ा, मीरजापुर में स्वर्ण कारोबारी के घर में घुसकर मारपीट, सोनभद्र में टप्पेबाज नायडू गिरोह की पुलिस से मुठभेड़ सहित अन्य खबरें चर्चा में रहीं।
पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें :
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी करेंगे वॉलीबाल महाकुंभ का आगाज
वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉलीबाल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि महापौर अशोक तिवारी ने आयोजन की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली है। डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन चार जनवरी से शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में देशभर से 1250 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे काशी का माहौल खेल प्रेमियों से गुलजार रहेगा। यह प्रतियोगिता आठ दिनों तक चलेगी, जिसमें खेल का रोमांच देखने को मिलेगा।
वाराणसी में सामनेघाट क्षेत्र में नाव लगाने को लेकर लाठी डंडों से हमला करने वाले 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज
वाराणसी : लंका थाना क्षेत्र के सामनेघाट स्थित जजेज गेस्ट हाउस के निकट बने पक्का घाट पर नाव लगाने को लेकर हुए प्राणघातक हमले के मामले में पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित 50 से 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई गौतम साहनी, निवासी मदरवा, थाना लंका की शिकायत पर की गई है। गौतम साहनी ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार को पक्का घाट पर सवारी के इंतजार में वह स्थानीय लोगों कल्लू, रामचंद्र, सोमनाथ, रामानंद और विकास साहनी के साथ बैठे थे।
वाराणसी दालमंडी में चौड़ीकरण के लिए हुई मुनादी, नए साल में फिर होने जा रहा ध्वस्तीकरण, बाजार में बढ़ी हलचल
वाराणसी : दालमंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर हाल ही में मुनादी की गई है। 27 दिसंबर से पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन स्वामियों के दस्तावेजों की रजिस्ट्र्री के लिए कैंप लगाया गया था। इस दौरान भवन स्वामियों को एक सप्ताह का समय दिया गया था, जिसका अंतिम दिन शुक्रवार को समाप्त हुआ। इस समय सीमा के खत्म होते ही दालमंडी बाजार में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। शुक्रवार को दालमंडी बाजार में लाउड स्पीकर के माध्यम से भवन मालिकों को सूचित किया गया कि जिनकी रजिस्ट्र्री नहीं हुई है, उन्हें अपने दस्तावेज लेकर कैंप कार्यालय में आने का निर्देश दिया गया।
19 फरवरी से यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं, 56 हजार से अधिक छात्र होंगे शामिल
वाराणसी : प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 19 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष इन परीक्षाओं में प्रदेश के 1102 संस्कृत विद्यालयों के 56 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। परिषद द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, हाईस्कूल (10वीं) में 21,906 छात्र, इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष (11वीं) में 19,751 छात्र और इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष (12वीं) में 14,145 छात्र पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, डिप्लोमा पाठ्यक्रम के 556 विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल होंगे।
वाराणसी में कोटे की दुकान से लाकर गायों को ओढ़ाना था बोरा, आदेश को दरकिनार करते-करते बिता दी आधी सर्दी
वाराणसी : जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने गुरूवार देर रात बंदेपुर गांव स्थित वृहद गोवंश आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान गोवंश को ठंड से बचाने के लिए बोरा न ओढ़ाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि कोटे की दुकान से बोरे को गोवंश आश्रय भेजा जाए, ताकि पशुओं को ठंड से बचाया जा सके। जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद आनन-फानन में बोरे को गोवंश आश्रय स्थल पर पहुंचाया गया।
जिला जज की अदालत में अमिताभ ठाकुर की जमानत की अर्जी पर सुनवाई टली, अगली तिथि पांच जनवरी नियत
वाराणसी : बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के कारण शुक्रवार को पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई की तिथि पांच जनवरी निर्धारित की है। ज्ञात हो कि हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी और वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने नौ दिसंबर को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें बहुचर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया।
चंदौली में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से युवक की मौत, दो की हालत गंभीर
चंदौली : पंडित दीनदयाल नगर के अलीनगर वार्ड पांच में नववर्ष मनाने के दौरान एक दुखद घटना घटी। यहां तीन युवक एक ही कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे थे, जिससे धुएं के कारण उनकी तबियत बिगड़ गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ले के निवासी शाहिद, शाने अली, अल्तमश और लकी ने नववर्ष का जश्न मनाने के बाद रात में अंगीठी जलाकर सोने का निर्णय लिया। लकी, जो लखनऊ में परीक्षा देने के लिए निकला था, उसी रात इस घटना का शिकार हुए। रात के समय अंगीठी से निकलने वाले धुएं के कारण शाहिद, शाने अली और अल्तमश की सांसें घुटने लगीं।
जौनपुर जिला कारागार में नशे में धुत बंदी रक्षक डिप्टी जेलर से भिड़ा, हंगामे के बाद लिखा डीआइजी जेल को पत्र
जौनपुर : जिला कारागार में बुधवार की रात एक गंभीर घटना घटित हुई, जब नशे में धुत बंदी रक्षक डिप्टी जेलर से भिड़ गया। इस घटना ने जेल परिसर में हंगामे का माहौल पैदा कर दिया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी जेल अधीक्षक ने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए डीआइजी जेल को पत्र लिखा है। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब डिप्टी जेलर सुषमा शुक्ला के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर शाम को एक पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी के दौरान, नशे में धुत बंदी रक्षक अजीत कुमार वर्मा ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया।
मीरजापुर में स्वर्ण कारोबारी के घर में घुसकर मारपीट, सीसीटीवी पर दिखे चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मीरजापुर : पटेहरा चौकी क्षेत्र के रजौहां बाजार में दबंगों द्वारा स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और चार लोगों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। रजौहां बाजार में संतराम सेठ की स्वर्ण आभूषण की दुकान है, जबकि उनके बड़े बेटे अरुण सोनी की बगल में मोबाइल की दुकान है। आरोप है कि गुरुवार की शाम को चार लोग बोलेरो में सवार होकर दुकान पर पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। इस हमले में कारोबारी अरुण और उसकी बहन अदिति सोनी को गंभीर चोटें आईं।
सोनभद्र में टप्पेबाज नायडू गिरोह की पुलिस से मुठभेड़, गोली से घायल गैंग लीडर समेत तीन गिरफ्तार
सोनभद्र : नगर के रामलीला मैदान के निकट कार से 10 लाख रुपये की टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के साथ गुरुवार की रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ चुर्क रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिसमें नायडू गैंग के दो सक्रिय सदस्य, जिनमें गैंग लीडर सुब्रमन्यम और बालामुर्गन शामिल हैं, घायल हो गए। सुब्रमन्यम, जो महाराष्ट्र के नंदूरवार जिले के नवापुर थाना क्षेत्र के वाकीपाड़ा का निवासी है, और बालामुर्गन को पैर में गोली लगी, जिससे वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। पुलिस ने इस दौरान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुवेरम्बूर थाना के कामराज नगर निवासी रामू नायकर उर्फ रामू नायडू को भी गिरफ्तार किया।
