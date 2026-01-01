जागरण संवाददाता, वाराणसी। पूर्वांचल सह‍ित वाराणसी में गुरुवार को तापमान सबसे कम रहा। इसके अलावा कई आयोजन और नए साल में आस्‍थावानों की भीड़ भी खूब चर्चा में रही। जबक‍ि नए साल में कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं।

वाराणसी की प्रमुख खबरों में दानपात्र से चोरी करने वाला आभियुक्त गिरफ्तार, नए साल पर सीजन की सबसे ठंडी सुबह, काशी में नववर्ष पर बाबा दरबार में उमड़ी आस्था आद‍ि खबरें चर्चा में रहीं। वहीं पूर्वांचल की प्रमुख खबरों में बलिया में करोड़ों की ठगी मामले में मुकदमा, जौनपुर में आवास का सत्यापन कराने गई टीम के साथ दुर्व्यवहार, मीरजापुर में ट्रक के धक्के से भतीजी की मौत, नववर्ष पर व‍िंध्‍यवास‍िनी धाम में उमड़ी अपार भीड़, मीरजापुर पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, मीरजापुर में तेज रफ्तार कार के धक्के और उसमें फंस जाने से युवक की हुई मृत्यु, जिला सहकारी बैंक मीरजापुर-सोनभद्र के निदेशक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी आद‍ि खबरें चर्चा में बनी रहीं।

पढ़ें वाराणसी और पूर्वांचल की टॉप 10 खबरें : VIDEO : वाराणसी में मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाला आभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद वाराणसी : थाना भेलपुर पुलिस ने मंदिर के दानपात्र से चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के मार्गदर्शन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस उपायुक्त भेलूपुर और प्रभारी निरीक्षक थाना भेलूपुर के नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनोज कुमार कनौजिया है, जो प्रेम कनौजिया का पुत्र है। उसकी उम्र लगभग 34 वर्ष है और वह बी 32/21, साकेतनगर, थाना लंका वाराणसी का निवासी है।

नए साल पर सीजन की सबसे ठंडी सुबह, ख‍िली धूप ने दी राहत, मौसम व‍िभाग ने चार जनवरी के ल‍िए जताई यह आशंका वाराणसी : पूर्वांचल सहित वाराणसी में गुरुवार को नववर्ष के अवसर पर ठंड का प्रकोप तो देखने को मिला, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गलन में कमी आई और आसमान भी साफ हो गया। मौसम विभाग के अनुमानों के अनुसार, आगामी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे ठंड से आंशिक राहत मिल सकती है। वर्तमान में पश्चिमी भारत को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ी है। इससे प्रदेश भर में 01 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 02 जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में घने कोहरे के घनत्व में कमी आने की संभावना है।

VIDEO : काशी में नववर्ष पर बाबा दरबार में उमड़ी आस्था, दशाश्वमेध घाट से बाबा दरबार तक लगी भक्तों की कतार वाराणसी : नए साल के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में मङ्गला आरती के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट से लेकर बाबा दरबार तक भक्तों की कतार आधी रात से ही लगनी शुरू हो गई थी। जैसे-जैसे मङ्गला आरती का समय नजदीक आया, भक्तों की संख्या बढ़ती गई और सुबह तक कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। नए साल पर गुरुवार दोपहर दो बजे तक काशी व‍िश्‍वनाथ मंंद‍िर में 256000 लोगों ने मंगला आरती के बाद से बाबा का दर्शन कर ल‍िया था।

बलिया के बांसडीह में करोड़ों की ठगी मामले में सोसाइटी के सीएमडी समेत सात पर जालसाजी का मुकदमा बलिया : निवेश के नाम पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर हजारों लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाली एक मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर बांसडीह पुलिस ने सोसाइटी के सीएमडी समीर त्यागी, उनकी पत्नी सानिया त्यागी समेत सात नामजद आरोपितों और कई अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा बकवा निवासी पीड़ित कमइच्छा प्रसाद की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पीड़ित के अनुसार यह गिरोह वर्ष 2009 से ही जनपद में सक्रिय था।

जौनपुर में आवास का सत्यापन कराने गई टीम के साथ दुर्व्यवहार, पूर्व जिपं सदस्य सहित आठ पर मुकदमा जौनपुर : आवास का सत्यापन कराने गई टीम के साथ दुर्व्यवहार के मामले में पूर्व जिपं सदस्य सहित आठ पर मुकदमा दर्ज क‍िया गया है। जौनपुर में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां आवास का सत्यापन करने गई जांच टीम के साथ बदसलूकी की गई। महिला सचिव को गाली-गलौज देकर एससी, एसटी एक्ट लगाने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित दो नामजद और पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मीरजापुर में ट्रक के धक्के से भतीजी की मौत, चाचा गंभीर रूप से घायल मीरजापुर : अवलेशपुर थाना रोहनिया के निवासी मनीष पाल अपनी पत्नी सुनिता पाल और भतीजी पलक (15 वर्ष) के साथ बाइक पर अदलपुरा शीतला माता धाम दर्शन करने गए थे। नववर्ष के पहले दिन सभी खुशी-खुशी लौट रहे थे, तभी रूदौली राज्यमार्ग संख्या 74 पर एक बालू लादकर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पलक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी चाची सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत निजी वाहन से वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

नववर्ष पर व‍िंध्‍यवास‍िनी धाम में उमड़ी अपार भीड़, जयकारों से गूंजता रहा धाम मीरजापुर : नववर्ष 2026 के अवसर पर मां बिन्ध्यवासिनी के धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 31 दिसंबर की रात से ही दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। भीड़ को नियंत्रित करने के चलते मंदिर का मुख्य द्वार रात 12:30 बजे बंद कर दिया गया। 1 जनवरी को मंगला आरती से पहले ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। हालात ऐसे बन गए कि गेट नंबर 3 व 2 से गेट नंबर 1 की ओर जाने वाले मार्गों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। श्रद्धालु घंटों तक लाइन में खड़े रहकर माता के दर्शन की प्रतीक्षा करते नजर आए।

मीरजापुर पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद, कहा - 'बीजेपी ने प्रभु राम की मर्यादा को बिगाड़ा है' मीरजापुर : नए साल के पहले दिन, फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने परिवार के साथ मां विन्ध्यवासिनी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन-पूजन के बाद, सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह लंबे समय से नए वर्ष पर मां विन्ध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते रहे हैं। उन्होंने कहा, "आज भी मैं अपने परिवार के साथ मां का दर्शन करने आया हूं। मैंने मां से देश और प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए खुशहाली की कामना की है।" सांसद ने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि लोग खुशहाल रहें, किसी के साथ अत्याचार न हो, कोई भूखा न रहे और सभी को रोजगार मिले।

मीरजापुर में तेज रफ्तार कार के धक्के और उसमें फंस जाने से युवक की हुई मृत्यु, छह लोग घायल मीरजापुर। अदलहाट-शेरवा मार्ग पर भुइलीखास गांव के निकट गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार कार की टक्कर से चंदौली जनपद के चकिया थाना क्षेत्र के गनेशपुर निवासी 23 वर्षीय युवक धर्मेंद्र बिंद की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में छह अन्य लोग घायल हुए हैं। भुइलीखास गांव में एक बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान के संचालक द्वारा बुजुर्गों में कंबल वितरण का आयोजन किया गया था, जिसके चलते सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। दोपहर करीब दो बजे, अदलहाट की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में धक्का मारते हुए युवक को लगभग दस किलोमीटर तक घसीटते हुए जमालपुर थाना क्षेत्र के शेरवा पुलिस चौकी से आगे चंदौली जनपद के मझगांवा गांव के पास गड्ढे में गिरा दिया।